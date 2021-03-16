Lawton-Bronson School Board Bills — March 2021

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Lawton-Bronson Community School
MARCH 2021 BOARD BILLS

OPERATING FUND
ACTIVITY, LAWTON-BRONSON  Strawberries for culinary lab    18.00
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    437.00
BARNES & NOBLE BOOKSELLER  BOOKS FOR BOOK BASH    146.25
BUNKERS FEED & SUPPLY  BULK SOFTENER SALT    225.28
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    6,356.65
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  Copier Maintenance 1,237.57
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    345.26
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    1,138.02
CONTINENTAL  QUARTERLY FIRE SYSTEM INSPECTION    190.00
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  cap for antifreeze overflow tank    9.43
DFA DAIRY BRANDS CORPORATE, LLC  MILK    30.09
FELD FIRE  FIRE ALARM MONITORING    108.75
HAKA  GAS    832.25
HOGLUND BUS CO., INC.  SEAL ASSEMBLY AND TEMPERED GLASS    355.82
I-STATE TRUCK CENTER  rear door buzzer    60.89
IOWA DEPT AG & LAND STEWARDSHIP  PESTICIDE BUREAU PESTICIDE LICENSE    15.00
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    6,279.96
IOWA TESTING PROGRAM  IOWA ASSESSMENT    1,824.00
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
JOSTEN’S, INC.  HONOR ROLL MEDALS    447.27
KNOEPFLER CHEVROLET  BLOWN FUSE    49.32
LEUER’S LAMINATION  LAMINATION FILM    240.00
METROPOLITAN COMMUNITY COLLEGE  YEAR 13 TUITION    780.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    12,338.02
MIDWEST MOBILE GLASS  BUS WINDOW    305.00
MIDWEST TECHNOLOGY PRODUCTS  ROOFING NAILER    335.00
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    196.39
MTC MECHANICAL, INC.
bad blower    1,755.00
Motor dampener replacement
HVAC repair and plumbing
MYERS, JILL  MILEAGE REIMBURSEMENT    162.40
NASCO SCIENCE  CHILD DEVELOPMENT ITEMS    62.45
NATIONAL FINANCIAL EDUCATORS  MASTERY OF MONEY    182.00
NEAL, DANA CELL PHONE  REIMBURSEMENT    50.00
NORTHWEST AEA 12  CPI Training    220.00
O’REILLY AUTO PARTS  pulley and rear tail light    30.01
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    40.50
PAPER CORPORATION, THE  PAPER ORDER    5,039.70
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    162.33
PRESTO-X-COMPANY  PEST CONTROL    102.00
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    234.28
REALLY GOOD STUFF, LLC  CLASS SUPPLIES    27.28
ROWE, JANA  YEAR 13TH HY-VEE    30.50
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENTAL    201.02
SCHOOL BUS SALES  back door alarm    118.71
BUS PART, MOTOR REPAIR
SCHOOL SPECIALTY INC.  ART SUPPLIES    116.97
SHEETS, JACOB CELL  PHONE & MILEAGE REIMBURSEMENT    110.90
SHOOK, CHAD CELL  PHONE & MILEAGE REIMBURSEMENT    161.94
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  SPECIAL ED BILLING 22,587.34
STAPLES BUSINESS ADVANTAGE  PAPER ROLLS    224.60
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT, INC.  Cutting edge and bolt kit    159.70
SUTTON, PATRICK  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
TIMBERLINE BILLING SERVICE  MEDICAID BILLING    1,857.98
TIME USA Subscription 63.80
TRUCK CENTER COMPANIES
oil filters    744.22
FIBERGLASS
Oil Dipsticks, one is warranty
US BANK  POSTAGE    9,254.15
ARCHERY EXPENSES
Cleaning supply
Ind. Tech Consumable Supplies
Materials for yard shed
Stamp Assessment
Class activities
VER STEEG, KRISTI  MILEAGE REIMBURSEMENT    93.96
VERIZON  HotSpots    240.06
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    530.15
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    471.38
WIDMAN, ASHLEY  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
Fund Total: 79,886.55

SCHOOL NUTRITION FUND
DFA DAIRY BRANDS CORPORATE, LLC  MILK    2,628.86
HAIRNET COMPANY  SERVING GLOVES    420.00
LITTLE CAESARS PIZZA  PIZZA    1,681.00
MARTIN BROS.  FOOD    10,795.27
U.S. BANK  REPAIRS, MEMBERSHIP RENEWAL,   PCARD STATEMENT    307.90
Fund Total: 15,833.03

STUDENT ACTIVITY FUND
ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    80.00
AMERICAN POPCORN COMPANY CONCESSIONS  SUPPLIES    120.50
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    110.00
BOBIER PORTRAIT STUDIO  SPEECH PICTURES    45.00
FIVE STAR AWARDS  GIRLS BASKETBALL AWARDS    106.80
IOWA GIRLS HIGH SCHOOL ATHLETIC UNION  GATE GIRLS REGIONAL HOST GAME    750.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOCIATION  ALL STATE BANNER, REGISTRATIONS    368.00
JENNESS, LLOYD  OFFICIAL    80.00
JOSTEN’S, INC.  CAPS AND GOWNS    1,377.70
LITTLE CAESARS PIZZA  CONCESSIONS PIZZA    77.70
MEYER, KATI  ACCOMPANIST FEE    360.00
NASP ARCHERY ENTRY AND SCORING FEES    837.00
PICK, STEVE  OFFICIAL    110.00
RSCHOOL TODAY (DWC) ACTIVITY  CALENDAR PROGRAM RENEWAL    338.75
SGT. BLUFF-LUTON COMM SCHOOL  ARCHERY ENTRY FEES    126.00
SIOUXLAND COMMUNITY CHRISTIAN SCHOOL  ARCHERY ENTRY FEE    20.00
STOWERS, RON  OFFICIAL    110.00
UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA  JAZZ FESTIVAL REGISTRATION    25.00
U.S. BANK  SPEECH SUPPLIES, ARCHERY SUPPLIES, DANCE REGISTRATIONS & TRAVEL, FFA FOOD AT CONFERENCE, CONCESSIONS SUPPLIES, SPEECH COSTUMES, WREST-LING SCALE 3,771.72
WESTERN IOWA TELEPHONE ASS’N  CABLE/INTERNET FITNESS CENTER    250.00
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL  ARCHERY ENTRY FEE    62.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  INDIVIDUAL SPEECH JUDGE FEE    80.00
Fund Total:    9,206.17

MANAGEMENT FUND
SFM  WORK COMP PREMIUM 4,452.00
SU INSURANCE COMPANY  BREAK FIX PREMIUM    23,581.50
Fund Total:    28,033.50

ONE CENT SALES TAX REVENUE
S & S EQUIPMENT, INC.  full service on tractor 735.12
Fund Total:    735.12

DEBT FUND
KUBOTA  SKID LOADER LEASE 661.73
Fund Total:    661.73

Published in The Record
Thursday, March 18, 2021

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