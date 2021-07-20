Lawton-Bronson School — 2020-2021 Wages
Lawton-Bronson Community School
2020-2021 WAGES
ALFREDSON, BRYAN 1,205.41
AMEEN, SAVANNAH 849.86
AMEEN, SIERRA 1,053.60
AMICK, DAVID 5,108.10
AMICK, LAURIE 57,258.36
ANDERSEN, BAYLIE 32,632.50
ANDERSEN, JANE 36,032.32
ANDERSON, ALEXANDRIA 3,255.00
ANDERSON, BRANDY 15,302.70
ANDERSON, NICHOLAS 44,857.24
ANDERSON, RYAN 55,175.00
ANTHONY, STEVEN 56,393.32
BARRETT, RACHAEL 2,990.43
BATES, CAROLE 61,513.11
BATES, ERIKA 876.66
BELLINGHAUSEN, BETH 70,019.15
BENSON, ADAM 3,987.24
BENSON, ERIN 69,863.00
BENSON, LAURA 46,816.20
BERTRAND, JOEL 480.00
BINDER, TRAVIS 2,436.64
BOETGER, BRYLEE 43,825.50
BORER, MICAELA 53,272.74
BRADLEY, KATIE 35,347.98
BREMER, CONNIE 37,392.08
BREMER, MICHAELA 34.63
BROCKHAUS, ALISE 2,813.67
BROUWER, KALE 3,516.85
BROUWER KIMBERLY.. 11,529.83
BROUWER, SANDRA 13,302.49
BUHMAN, TONIA 54,561.96
BUNNELL, MADY 1,772.10
BUSCH, AUSTIN 3,488.84
BUSCH, KAMI 59,712.10
CAMPBELL, LAURIE 17,790.50
CARLSON, JASON 66,202.12
CASEY, SUSAN 18,525.87
CASSENS, PAMELA 19,946.57
COLLINS, LAURA 64,853.80
CROSS, JESSICA 3,614.62
DEANDA, DENA 23,924.91
DENNEY, RYAN 3,973.16
DENNIS, THOMAS 65,514.45
DOENHOEFER, ROBERT 5,525.00
DORAN, JUSTIN 2,658.14
DOSCHER, STEPHANIE 59,883.43
DOSE, BRADLEY 7,398.90
DUKES, SARA 18,542.50
DUMKRIEGER, JEREMY 46,632.20
DYKHUIZEN, BRITTANY 10,509.78
EHLERS, GARRET 3,654.97
ERICKSON, DALE 23,088.98
FERRIS, JAMES 1,237.50
FETTERMAN, LINDA 15,105.04
FILLIPI, ADAM 2,980.16
FIRSCHING, JEFFREY 63,311.67
FISHER, AMBER 583.21
FISHER, SHARON 26,595.92
FOLKERS, MADISON 22,651.06
FOSTER, KELLY 38,448.00
GEORGE, JAN 7,135.00
GRAU, DANIEL 58,850.55
GRAU, ROSE 61,514.64
GRELL, JAMIE 18,190.02
GRIEME, KALLIE 31,897.20
HAAFKE, MEGAN 480.00
HAGEMAN, HANNAH 2,448.95
HANNA, ELIZABETH 29,942.42
HANSON, ALEX 32.97
HANSON, SUSAN 612.30
HANSON, THERESA 2,115.96
HARMEIER, KRISTI 9,565.10
HARRIS, DAVID 2,658.16
HECKERT, HANNAH 2,360.00
HEGER, LINDA 4,040.00
HINDS, CRAIG 64,867.76
HOLTZ, BRENDA 750.81
HOLTZ, CURTIS 996.81
HOWARD, SONYA 13,489.57
HUMMEL, CARLY 61,371.30
JESSEN, BRANDI 91,341.70
JUNCK, ALLISON 43,978.90
KALLSEN, RICHARD 58,569.45
KLAUMANN, EMILY 46,141.94
KOCK, ALYSSA 42,748.48
KOEHLER, CHARITY 105.00
KOEHLER, RANDI 55,487.32
LANG, LEILA 16,755.71
LANG, THOMAS 360.00
LARSON, CARA 12,006.10
LATIMER, ERNEST 2,658.16
LEFLER, AMY 55,788.24
LEFLER, ANDREW 554.49
LEFLER, AUSTIN 46,904.01
LEWON, REESE 7,004.30
LINDGREN, ANNA 2,388.88
LLOYD, JAMEY 68,587.47
LOFLAND, KAITLIN 44,080.87
LUNDT, KAYLA 72,504.12
MCKENNA, DEANNE 180.00
MENDENHALL, KIMBERLY 7,825.00
MESZ, BRYAN 738.34
MESZ, CHRISTA 1,993.62
MEYER, MICHAEL 64,037.08
MILLER, PEGGY 48,705.30
MITCHELL, BRENDA 63,253.41
MITCHELL, BROCK 1,353.77
MITCHELL, MIKAYLA 1,140.00
MIZE, LINDA 105.00
MOORE, DEISERE 18,401.67
MOSEMAN, CHAD 62,428.80
MRLA, DAVID 73,229.22
MYERS, JILL 65,129.70
NEAL, ASHLEY 2,552.18
NEAL, DANA 56,912.82
NEAL, MADISON 2,068.54
NICOLAI, AUGUST 16,943.61
OEHLER, ELLY 2,310.00
PARVU, ANDREA 52,457.60
PEDERSEN, AMANDA 22,820.17
PEDERSEN, JESSE 9,865.86
PETERS, KRISTIN 59,472.10
PETERS, MATTHEW 1,361.09
PETERS, ROXANNE 46,741.20
PETERSON, KIMBERLY 900.00
PETERSON, ROGER 65,089.45
POTTEBAUM, JEREMIAH 3,987.24
PRIOR, CHARLES 81,756.22
RALSTON, DIANE 600.00
REINKE, SUELLYN 4,980.00
RICE, CARRIE 69,585.38
RING, THERESA 400.00
ROBERTS, BETH 61,478.24
RODER, PAULA 64,087.82
ROHMILLER KENNETH.. 2,658.16
ROTH, NICHOLAS 120.00
ROWE, CHAYTON 3,356.29
ROWE, JANA 23,768.07
RUBENDALL, TROY 712.50
RUHRER, KRISTIN 57,459.95
SADLER, JO ANN 300.00
SAPPINGFIELD BLAKE 2,658.16
SCHULTZ, JULIE 420.00
SCHWEITZBERGER, MICHELLE 70,249.95
SEPPALA, SHAWN 45,281.14
SHEETS, ALLISON 838.26
SHEETS, JACOB 78,752.38
SHEETS, KATELYN 384.20
SHOOK, CHAD 146,450.00
SHORMAN, BELINDA 23,606.26
SMITH, BRIAN 2,979.87
SMITH, SARAH 50,687.20
SOUTH, KAREN 67,700.75
SQUIER-BERTRAND, ANGELA 21,934.64
SULLIVAN, REBECCA 19,154.90
SUTTON, PATRICK 64,184.34
SWANGER, BRIAN 56,676.01
THOMA, MATTHEW 3,654.97
THOMPSON, KENDAL 1,993.62
TREINEN, JAMES 23,423.10
UHL, RANDY 65,354.12
VER STEEG, KRISTI 42,371.50
VONDRAK, ADAM 45,252.36
VONDRAK, JEAN 41,187.11
WATTS-LAHRS, AMY 4,373.82
WHITE, SARA 47,481.36
WIDMAN, ASHLEY 47,397.95
WILLIAMS, ANGELA 19,467.34
WINGERT, LINDA 22,241.49
WINGERT, NICOLE 20,377.20
WRIGHT, MATTHEW 2,658.16
WRIGHT, RACHEL 585.00
ZAHOUREK, RONALD 60.00
ZANT, ASHLEY 17,292.82
ZELLMER, WENDY 854.94
Published in The Record
Thursday, July 22, 2021