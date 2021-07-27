Maple Valley/Anthon-Oto Earnings Report (Salaries)
MAPLE VALLEY/ANTHON-OTO
Combined Earnings Report without Benefits
Employee Name Earnings
ADKINS, ALEXIA 3,995.74
ADLER, DEANNA 22,680.40
ALESCH, JAMIE 53,183.39
BABL, MARCELA 46,328.36
BALDWIN, JODY 50,459.14
BANKS, ELAINE 2,640.63
BARNES, CAROLINE 21,288.96
BEESON, GARY 26,661.78
BEESON, RHONDA 24,758.97
BELSON, CINDY 62,116.35
BENSON, JOSHUA 24,235.95
BERG, KODY 49,213.00
BERKENPAS, HEATHER 687.50
BLAKE, ASHLYN 1,592.73
BLAKE, CHRISTA 54,109.28
BLAKE, SHARI 99,200.00
BOEKELMAN, TANA 36,288.62
BOGGS, MICHELLE 30,401.33
BOLL, KORI 49,591.74
BOLLIG, JULIE 1,687.50
BOLLIG, KIRK 22,049.14
BORJA, IZABEL 5,458.75
BOYLE, KELLI 3,250.00
BRANT, DANIEL 437.50
BREYFOGLE, SCOTT 9,859.09
BRIDGEMAN, TOSHA 4,798.94
BRODERSEN, BETSY 14,407.61
BROWN, BRIAN 7,157.49
BROWN, CASEY 51,540.07
BROWN, NICOLE 2,572.50
BRUNING, LISA 13,875.00
BUCK, AMY 39.05
BUCK, HARRY 36,096.51
BUROW, FRITZ 47,996.88
CHRISTENSEN,
CALEB 49,816.34
CHRISTENSEN, JESSICA 38,365.16
CLARK, KRISTI 50,309.11
COOPER, DANIEL 23,392.34
CROGHAN, BRENDA 49,148.52
CRUZ, JUSTICE 11,481.46
DAVIS, CHRISTINE 3,875.00
DAVIS, CYNTHIA 500.00
DAVIS, SANDRA 18,296.39
DAVIS-VERMEYS, MELISSA 49,911.94
DIRKSEN, KATHERINE 45,917.63
DORALE, STEPHANIE 1,375.00
DOSE, COREY 55,787.43
DOSE, DOLORES 24,320.87
DOUGHERTY, DANIEL 120,772.00
DOUGHERTY, DEREK 59,843.67
DOUGHERTY, SAMANTHA 48,759.06
DREY-PAULSEN, KRISTI 7,561.91
ECKERT, BRITTANY 45,588.10
ELLIS, JANE 1,250.00
ELSE, CRISTA 54,738.05
ELSE, JAMES 6,019.03
ERLEMEIER, TAYLOR 4,248.93
FLAMMANG, LARRY 1,631.75
FLANIGAN, TAMARA 1,532.49
FRANK, JENNIFER 7,842.08
GAIN, TIFFANY 357.32
GILL, GAIGE 58,799.72
GOETTSCH, JULIANA 51,297.44
GONZALEZ, JOSHUA 5,584.40
GOSLAR, JENNIFER 17,777.99
GOSLAR, KAITLYN 580.00
GRAN, LACI 46,354.23
GRAY, ZENA 437.50
GREEN, KAYLA 1,437.50
GROTH, MARK 20,088.69
GROTH, RUTH 3,594.63
GUSTIN, WHITNEY 500.00
HAHN, NANCY 22,317.91
HALBUR, HAYLEE 4,086.67
HALLOWELL, SAMANTHA 53,454.43
HAMERS, KATHY 98,468.27
HAMMAN, AMY 40,372.52
HANDKE, KIMBERLY 58,206.91
HANKE, JESLEY 9,806.38
HANSEN, BARBARA 13,647.50
HANSON, MARY JO 69,488.29
HANSON, SAM 3,065.01
HATLER, BARBARA 3,065.01
HAYWORTH, NANCY 140.00
HEINSE, ETHAN 1,914.00
HENDERSON, ALEXANDRIA 13,266.72
HENDERSON, HEIDI 14,132.57
HENDERSON, JACK 505.17
HERMSEN, BRITTANY.. 49,169.17
HERRICK, CYNTHIA 10,616.01
HOFFMAN, RAINA 745.80
HOGSTAD, KRISTA 36,005.80
HOLST, LAURA 52,513.65
HOOKHAM, AMANDA 49.50
HOOKHAM, JONATHAN 21,614.54
HOPKINS, FRANKIE 12,651.42
INGRAM, JANE 23,266.71
INGRAM, KAY 16,367.40
JEPSEN, BONITA 12,469.17
JESSEN, TIMOTHY 3,064.98
JOHNSTON, JULIE 18,606.29
JOHNSTON, SARAH 16,045.41
KAHL, JUSTIN 52,759.05
KALSKETT, DIANE 250.00
KERNS, JENNIFER 27,398.43
KIRCHGATTER MONA.. 59,151.30
KIRCHGATTER SCOTT 5,091.80
KLINDT, JERRY 2,869.29
KLINGENSMITH, SHONA 85,675.00
KNUDSEN, MELISSA 12,327.34
KOENINGS, JOSHUA 4,354.98
KOLLASCH, MIRANDA 500.00
KOVARNA, DAVID 71,459.65
KOVARNA, LINDA 22,473.48
KOVARNA, SUSAN 11,336.37
KREYMBORG, KARRI 12,263.25
KRIER, TIFFANY 6,687.50
KUENY, KAREN 13,854.53
KUHL, DAVID 63,146.35
KUHL, HADEN 1,277.45
KUHLMANN, ANDREW 3,487.99
LALLY, ROSELLA 937.50
LANSINK, SHEILA 2,986.66
LARSON, LYNETTE 56,445.62
LEFEBVRE, MICHAELA 42,799.20
LEISINGER, KATELYN 1,125.00
LLOYD, ALEXA 543.76
LLOYD, DARLA 53,453.86
LOW, EMILY 52,967.87
MACCLURE, RONDA 53,453.86
MALLORY, BETHANY 70,833.01
MANCHESTER, KIRK 50,440.74
MAREAU, CALLIYAH 948.62
MASTERS, DENISE 15,750.00
MASTERS, RACHEL 3,500.00
MAYNARD, ROCHELLE 81,678.80
MCGRAIN, KARLA 25,294.84
MILLER, BRITTANY 76.08
MILLER, CONI 5,581.13
MILLER, DENNIS 75,619.95
MORGAN, KERA 22,094.23
NEUBAUM, BRENDA 36,598.03
NEWQUIST-RICKERT, MELISSA 9,066.26
O’NEAL, ALYCEN 312.50
OBERG, STEVEN 770.50
OBERG-HANSON, JAIME 13.65
OBERREUTER, ANGELA 59,212.59
OCONNELL, JOHN 22,645.60
OHLMEIER, MINDI 14,705.05
PAULSEN, ROBERT 2,043.33
PAULSEN, ZACK 4,413.37
PETERSEN, MOLLY 56,298.78
PETERSEN, STEPHANIE 50,896.16
PETERSEN, TIFFANI 13,291.84
PHILLIPS, HOLLY 64,956.92
PITHAN, RAMONA 156.20
PORTER, CHARLES 47,900.00
PROMES, MARISSA 36,344.08
RACOBS, MIRANDA 37.93
REDENIUS, CHELSEA 135.27
REIMERT, JOANNE 8,020.03
RENNER, TAYLOR 45,361.19
RIFFLE, PAUL 3,375.00
ROSAUER, CARRIE 348.33
SADLER, JILL 76.50
SANCHEZ, AMBER 2,143.16
SASS, ANGELA 50,670.57
SCHAFFER, STEVEN 52,865.04
SCHEER, CONSTANCE 16,553.71
SCHMIDT, SARAH 52,864.40
SCHOLL, JORDAN 63,048.64
SCHOLL, KATHY 63,083.23
SCHRAM, PAULA 55,167.61
SCHWARTZKOPF, BRYAN 750.00
SCHWARTZKOPF, COLLEEN 562.50
SCOTT, KOLBY 1,195.02
SEIEROE, DAVID 1,875.00
SEXTON, KENDRA 2,043.33
SHARP, MAUREEN 250.70
SIMMONS, KEVIN 2,813.84
SMELTZER, BRIAN 55,409.33
SOHM-BRANT, VELMA 2,164.55
STEVENS, STACI 4,922.31
STOLL, JOHN 25,185.15
STOLL, LANA 35,341.14
STRECK, ETHAN 288.02
SWANSON, JILL 79,672.21
TERRY, JENNA 37,362.02
THELANDER, JEFF 142,692.30
THIES, LISA 17,333.89
TIREVOLD, ANDREW 6,129.99
TIREVOLD, LEA 3,541.20
UHL, AMBER 52,576.29
UHL, BENITA 2,268.50
UMBACH, LINCOLN 11,307.29
VANDERPLAS NICOLE 9,447.53
VOEGE, ALYSSA 36,229.59
WALSH, JOSEPH 21,716.06
WEBER, COURTNEY 12,713.07
WEBER, DENNIS 22,524.10
WELTE, KALLI 1,914.00
WESSLING, SUE 13,283.64
WHITEING, MARIE 12,741.50
WHITEING, MERLIN 12,962.56
WILCOX, JAMES 500.00
WIMMER, JON 57,290.58
WIMMER, NICOLE 45,719.12
WINTERS, SIERRA 1,796.78
WOLFE, BEAU 187.50
WOLFE, BRENDA 24,605.38
YOCKEY, SHERRIE 7,753.46
Employees: 211
Grand Total: 5,222,216.20
Published in The Record
Thursday, July 29, 2021