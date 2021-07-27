River Valley Salaries — 2020-2021 Fiscal Year
River Valley Community School
SALARIES — 2020-2021 FISCAL YEAR
AHRENDSEN, DAWN 69,402.93
ALFREDSON, TREVOR 8,666.64
ANDERSON, WYATT 15,092.03
BAIRD, DARLA 1,547.50
BAKER, ROXANN 25,731.90
BALDWIN, LORI 42,074.22
BARNES, DANIEL 58,304.58
BATES, DAWN 63,543.64
BAUER-OLSON, GABRIELLE 52,480.67
BEZONI, JAMES 87,296.28
BISENIUS, ADAM 113,173.69
BOOK-LUNDT, DANNIELLE 562.13
BRANDHORST, PATTY 19,361.81
BREYFOGLE, LISA 7,830.40
BROWN, RYAN L 84,109.96
CARSTENS, CHRISTI 78.48
CARSTENS, TONYA 59,372.00
COCKBURN, COLTON 227.39
COCKBURN, JILL 58,882.27
COTTER, KIMBERLY 217.13
DEEDS, FRANKIE 18,586.55
DEMAREST, TERRI 336.41
DITTMER, CYNTHIA 7,025.40
DIXON, HEATHER 13,772.42
DOSE, BRADLEY 41.97
DUCKETT, DESHAWN 2,444.77
DVORAK, JENNIFER 209.93
EADES, DOUG 23,902.52
ELLIS, JANE 1,211.06
EVANS, TISH 65,620.53
FICK, KATHY 52,795.26
FLYNN, ERIC 69,051.08
FORRER, BRITTNI 61,836.27
FRERICHS, TRISHA 40,912.35
GEARY, CHAUNTELL 58,859.89
GEORGE, DAYMION 5,118.93
GEORGOPOULOS, JONI 36,671.32
GLADE, MADISON 56,117.70
GOETTSCH, OLIVIA 6,727.58
GOETTSCH, SHANNON 14,050.63
GRAY, LESLIE 17,444.60
GRAY, WILLIAM 7,743.96
HANSON, DANA 71,626.27
HANSON, JOHN 17,176.75
HARRIS, JANE 52,443.63
HAYWORTH, LINDA 9,171.85
HEIDESCH, EMILY 37,246.30
HILL, JEFF 42,823.96
HILL, KAYLA 1,263.37
HO, SARA 645.90
HOLTZ, DANIEL 1,446.08
HOLTZ, MELISSA 109,825.51
HONSBRUCH, DARRELL 7,385.81
HULLINGER, ROBERT 6,233.74
HULLINGER, ZANE 13,996.58
JANSEN, TAYLOR 51,151.20
JENSEN CONSTANCE. 72,357.06
JEPSEN, LAUREN 617.22
JOHNSON, ALEX 7,290.67
JOHNSON, JILL 34,744.42
JOHNSON, JOHNNIE 54,724.59
JOHNSON, LINDA 41,756.20
JOHNSON, TODD 3,060.92
KLEESPIES, ANDREW 76.54
KLEESPIES, GINGER 17,740.74
KNAACK, CHARLES 53,217.57
KNAACK, KAYLEE 638.56
KNAACK, KIMBERLY 67,533.14
KNAACK, TAYLOR 145.62
KURTZ, CHERI 12.09
LENZ, JANE 53,798.89
LUDVIGSON, SHERRI 25,106.32
MALLISON, TANYA 51,872.43
MATHERS, LINDA 1,097.90
MATHERS, MARLO 43,493.32
MCDERMOTT-EBERT, BETH 11,626.92
MENTZER, LINDA 18,842.82
MILLER, KOURTNEY 52,367.79
MITCHELL, DINA 470.97
MITCHELL, LISA 63,036.94
MORITZ, MCKENNA 1,456.75
MOZER, SHANTEL 67,526.49
NELSON, EMALEIGH 7,031.36
NICOLLS, SKYE 45,992.92
NORRIS, DEAN 10,792.09
PALMER, APRIL 41,763.03
PARROTT, DONALD 17,738.92
PARROTT, NANCY 9,557.48
PERSINGER, MICHAEL 71,192.03
PETTY, TRESSA 19,361.89
PHILLIPS, NOAH 64,969.89
PRY, KENDRA 14,160.99
PRY, TAUNIA 39,082.50
PUTENSEN, RACHEL 134.56
RAAK LAW, RACHEL 67.29
RARRAT, CARISSA 17,146.38
REDENIUS, TARA 20,715.48
REGENNITTER, DEANNA 14,331.38
REICH, GEORGE 20,133.22
REIMERT, JOANNE 1,682.04
REINKING, ANGIE 58,083.27
REINKING, SUSAN 22,080.19
ROGGATZ, JASON 23,766.58
RULEAUX, SANDRA 4,173.19
RYDGREN, ERIN 146.36
SARGENT, NANCY 183.65
SCHUMACHER, OLIVIA 538.49
SHAEFER, AMBER 5,205.22
SHANKS, KRISTI 9,586.90
SHANKS, NOLAN 8,870.72
SIMMONS, CORLISS 1,116.81
SITZMAN, ADDIE 45,240.61
SLATER, KEN 168,882.17
SMITH, WREN 22,881.01
SORENSEN, FREDERICK 9,704.87
STANWICK, MAGGIE 201.85
TANK, BRAIDEN (597.99)
TENTINGER AMANDA 18,928.49
TODD, CHRISTOPHER 348.01
TODD, JENNIFER 15,145.26
TODD, MEGAN 60,257.03
TODD, NICHOLE 345.06
TORGERSON, ZACHARY 39,287.76
TOWNE, MICHELLE 26,362.94
TOWNE, TERRY 20,225.45
TRAPP, KYLE 3,441.40
TRUDEAU, MARY 54,600.32
UTESCH, NATHAN 1,456.51
VANBEEK, COURTNEY 42,457.31
VANHOUTEN, SARA 15,010.66
VAUGHN, RACHEL 66,720.49
VERZANI, AMANDA 61,987.76
VOLKERT, TRUDIE 20,111.34
VOLKERT, WADE 1,172.31
WAGNER, ELIZABETH 8,443.41
WASSENAAR, RACHEL 65,323.35
WATTS, BRITTANI 51,915.27
WATTS-LAHRS, AMY 4,896.49
WIENER, ARNOLD 403.69
WIESE, WANITA 134.56
WILSON, SUSAN 274.71
WITT, MARGARET 71,388.49
WITTEN, ARTHUR 146.36
ZAHNER, TANNER 2,906.55
ZUPP, JANE 19,290.70
Employees: 145
Grand Total: 3,964,385.64
Published in The Record
Thursday, July 29, 2021