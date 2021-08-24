Kingsley-Pierson Salaries (Earnings Report)
Kingsley-Pierson Community School
Combined Earnings Report Without Benefits
Employee Name Earnings
ALARCON ADAME, ARTURO 15,954.41
ANSTINE, RANDI 33,086.34
BAHRKE, KARL 2,309.11
BAHRKE, SCOTT 125.00
BAILEY, ALLISON 79.91
BAILEY, AMY 71,664.87
BAILEY, SCOTT 143,063.28
BENSON, MATTHEW 50,866.74
BERTRAND, ANNA 1,937.50
BERTRAND, JOEL 187.50
BOHLE, RACHEL 20.16
BORKOWSKI, BRANDON 3,840.50
BOUSTEAD, LAURA 61,489.72
BROWN, ALEX 48,923.34
BUTTERS, REBECCA 11,305.34
CARVER, SUSAN 61,244.23
CASTLE, JULIA 14,876.91
CASTLE, MARVIN 8,500.00
CHRISTENSEN, CHRIS 49,379.68
CHRISTENSEN, ELIZABETH 18,639.18
CHRISTIANSEN, ERICA 44,323.74
CHUTE, ERIN 70,121.46
COLFACK, KELLEY 8,385.65
COMPTON, KASAUNDRA 50,184.75
CONRAD, JENNIFER 44,003.88
COTTER, BENJI 1,878.00
CRONIN, MORGAN 2,851.00
DEJONG, MICHAEL 23,445.27
DEVLIN, ROXANN 9,035.24
DEVLIN-HILL, TOREY 51,189.23
DIRKSEN, TIM 2,079.00
DOESCHOT, TAYLOR 3,336.00
DOSE, BRADLEY 910.11
DRECKMAN, TEENA 44,146.20
DUNNE, MARINDA 59,383.08
EICKHOLT, JENNIFER 15,006.52
ERICSSON, JUDY 1,250.00
GOODWIN, KATHRYN 58,414.06
GOODWIN, MADISON 956.64
GOODWIN, MCKENZIE 41.47
GOODWIN, NICOLE 68,129.48
GRIFFIN, MOLLI 53,099.54
GROETKEN, JILL 62,446.86
HACKETT, CHARLES 45,195.37
HACKETT, KRISTINE 69,126.13
HAGAN, JOAN 15,116.61
HAMMAN, MICHAEL 31,128.96
HAMMAN, MILDRED 5,437.50
HAMMAN, SARAHY 1,058.16
HAMMAN, SONYA 14,432.73
HANSEN, BRITTNEY 31,120.34
HARDIE, KEVIN 2,552.00
HARPENAU, DEAN 69,814.97
HARVEY, BRADI 100.00
HARVEY, SHELBY 16,508.33
HIRSCHMAN, DONALD 2,682.00
HOBBS, BRIAN 299.55
HORSTMAN, HANNAH 5,058.70
HOWE, LANCE 3,386.00
HUTCHINSON, JENNIFER 1,002.00
HUTH, ROXANNE 62,351.13
ISEMINGER, DELANEY 79.17
KABISCH, NATHAN 19,965.15
KABISCH, ROBERT 59.36
KEMPERS, TAYLOR 53,951.30
KENNEDY, MARY 16,083.94
KUHL, BRIGIT 2,530.00
KUHL, DAVID 2,530.00
LAMMERS, JACKIE 70,584.13
LORETH, HEATHER 52,761.97
MAGNUSSEN, WENDY 2,565.58
MAST, PEGGY 40,207.95
MAUCH, MAGGIE 54,741.77
MEISTER, BRADY 10,051.64
MITCHELL, MIKAYLA 750.00
MOCKLER, COLLEEN 16,654.14
MORITZ, MCKENNA 1,300.51
MULDER, BRIAN 61,351.13
NAFE, CHARLENE 15,154.95
OLSON, GEOFFERY 50,814.97
PACE, JORDAN 8,819.83
PESCHAU, ROBIN 24,217.37
PLENDL, RANDALL 2,602.00
PLOEGER, KATHY 34,784.18
PLOEGER, LONNIE 615.00
POLLOW, BROOKE 42,032.37
POWELL, SUZANNE 59,941.62
PRATT, STEPHANIE 21,687.65
RATH, CYNTHIA 14,161.50
REINKING, EMILY 26.91
REINKING, JODENE 32,285.49
REINKING, MORGAN 46,252.54
RIEMENSCHNEIDER, JOELYN 61,351.13
RODRIGUEZ, DENISE 1,875.00
ROEPKE, GREGG 17,584.04
ROYER, GREGORY 375.00
RUHLAND, NANCY 52,611.50
SAXEN, KIMBERLY 12,903.91
SCHAEUBLE SHELLY 18,342.48
SCHMID, KARA 130.34
SCHOTT, JARROD 9,813.53
SCHROEDER, JACQUELINE 32,832.30
SCHROEDER, KIM 43,542.11
SCHROEDER, MARK 64,804.68
SCHROEDER, MICHELLE 68,552.54
SCHROEDER, STEVEN 24,826.97
SCHWEITZBERGER, LAURIE 65,833.02
SEGGERMAN, KARL 25.00
SEGGERMAN, WENDY 62,720.79
SEUNTJENS, AMANDA 1,557.00
SEUNTJENS, SYDNEY 255.03
SEUNTJENS, WILLIAM 7,528.00
SITZMANN, ABIGAIL 125.00
SITZMANN, VALERIE 2,354.00
SLEEZER, ANGELIA 6,994.30
SMIT, LINDSAY 13,923.88
SMITH, TERESA 390.77
SNAKENBERG, SETH 55,171.74
SNYDER, TABITHA 38,202.00
SPOONER, JENNI 54,161.54
STANWICK, MAGGIE 812.50
STEWART, WAYNE 13,220.22
SULLIVAN, LACIE 11,913.34
TENTINGER, AMANDA 3,812.50
TEUT, EVA 404.97
THOMPSON, ALEXANDRA 532.72
WELTE, BRAD 13,137.21
WIESE, RANDALL 2,863.00
WIESE, ROBERT 118,420.30
WILCOX, DAWN 22,610.43
WURTH, MELISSA 2,846.30
Employees: 131
Grand Total: 3,317,406.59
Published in The Record
Thursday, August 26, 2021