City of Lawton — Notice of Bid Letting
NOTICE OF BID LETTING
CONSTRUCTION OF NEW
COMMUNITY HALL AND
MAINTENANCE BUILDING
CITY OF LAWTON, IOWA
NOTICE OF PUBLIC LETTING FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW CITY HALL BUILDING, LAWTON, IOWA.
REQUEST FOR BIDS: SEALED BIDS FOR THE NEW COMMUNITY AND MAINTENANCE BUILDING, LAWTON, IOWA WILL BE RECEIVED ON BEHALF OF THE CITY OF LAWTON AT THE OFFICES OF KC ENGINEERING, P.C., 4300 S. LAKEPORT ST., SUITE 205, SIOUX CITY, IOWA UNTIL 2:00 P.M. ON THE TWELFTH DAY OF NOVEMBER, 2021 AND OPENED AT THE LAWTON CITY HALL AT 101 EAST MAPLE STREET IN LAWTON, IOWA AT 5:30 P.M. THE SAME DAY OR AS SOON THEREAFTER AS THE MATTER MAY BE REACHED.
THE BID WILL BE FOR THE FURNISHING OF ALL LABOR, MATERIALS, USE OF CONTRACTOR’S EQUIPMENT, AND ALL ELSE NECESSARY FOR THE CONSTRUCTION OF THE NEW COMMUNITY HALL AND MAINTENANCE BUILDING WHICH IS FULLY DESCRIBED IN THE PROJECT BIDDING DOCUMENTS.
THE NOTICE OF AWARD WILL LIKELY BE GIVEN BY NOVEMBER 17TH, 2021, WITH A START DATE AFTER ALL BONDS AND PAPERWORK IS COMPLETED. THE DESIRED SUBSTANTIAL COMPLETION DATE IS: DECEMBER 31ST, 2022.
A COMPLETE SET OF THE APPROVED PLANS AND SPECIFICATIONS IS AVAILABLE FOR REVIEW OR ELSE MAY BE OBTAINED BY REQUEST FROM KC ENGINEERING, P.C., 4300 S. LAKEPORT ST., SUITE 205, SIOUX CITY, IA (PHONE 712-252-2100). COMPLETE SETS ARE ALSO AVAILABLE FOR REVIEW AT THE FOLLOWING LOCATIONS:
A. Sioux City Construction League Plan Room
B. Sioux Falls Builders Exchange
EACH BIDDER SHALL ACCOMPANY ITS BID WITH BID SECURITY OF 10% OF THE BID AMOUNT AS SPECIFIED BY THE GOVERNMENTAL ENTITY.
CITY OF LAWTON
TRICIA JERNBERG, CITY CLERK
PUBLISHING DATE:
OCTOBER 14, 2021