Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 2, 2021

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 11/02/2021

88 Tactical 105009 Brand School 575.00

ABM Parking Service 104531 Attorney Parking 315.00

Access Systems Lease 105258 Toshiba Copiers 187.10

Amazon Capital Service 500176 GPS pucks for MACH com 142.00

AV360 LLC 500718 2021 JAG Grant Surveillance 7,849.92

Baker, Michael P PHD 16850 Professional Services 230.00

Batteries Plus-129 101820 Batteries 73.62

Bomgaars 27646 Battery-#202 & shop 1,046.83

Boone Brothers Roof 102667 Roof repair 652.33

Boyer Trucks Sioux 103752 Parts & Labor #306 4,512.70

Brady**, Danielle 100049 Jury Duty Mileage 6.15

Canon Financial 40698 Contract #3091-16103/C 344.27

Cardis Mfg Co 41396 JAG Grant Fence 16,115.00

Centurylink 103380 Anthon Little Courthouse 283.86

Certified Testing 55502 28th St project – comp 1,460.00

Cherokee Cnty Sheriff 308301 Hearing 42.00

CJ Cooper & Associa 105574 DOT Drug Screen Select 175.00

Cole Papers Inc. 500417 Custodial supplies 2,303.03

Conney Safety Products 102505 Safety Vests 257.95

Copple, Todd 105805 township/trustee 100.00

Cornhusker Int Trucks 437 Parts #502 9.46

Counsel (Columbus, 105618 Ricoh Copier monthly 50.36

Cummins Central Power 101862 West tower generator.. 1,556.11

Delta Dental Of Iowa 962 Weekly Dental Wire 5,221.06

Dorsey & Whitney LL 102138 Legal Services Sgt Bluff 570.00

Electronic Engineer 75647 Alarm Monitor Fee 41.77

Fedex 81003 Postage 9.03

Fitch, Margaret PEO Costs 47.25

Foundation Building 105788 Supplies for 3rd floor 2,012.52

Genesis Group 100960 Annual support & maint 3,960.00

Glock Inc 93548 Cleveringa School 500.00

Gordon Flesch Company 500181 Printer Service Contract 22.00

Government Finance 228701 Membership Renewal 840.00

Graves Construction Co 96894 L-B(K46)–73-97 15,255.46

Groves Emergency Lg 500263 Setina for Durangos 6,661.26

Hartford (Dallas, TX) WORKERS COMPENSATION 5,888.00

Healy Welding 101752 Parts, Labor & Welding 2,497.44

HGM Assoc. Inc. 128272 Engineering Services 1,003.97

Home Depot Pro 105875 Dust pans for jail 44.30

Hydraulic Sales & Service 115400 Parts #502 747.72

Imko & Diversified 102026 Temp – Jackie 940.17

Innovational Water Hydronic management 1,192.00

Innovative Benefit 105492 Weekly Flex Benefit 2,684.15

Iowa Office of Stat 201321 Testimony and Drive 2,025.00

ISAC Iowa State Assoc. 213063 2022 ISAC University 210.00

Istate Truck Center 103383 Parts & Labor #306 655.40

Jacks Uniforms & Equip 121600 Uniforms 751.35

Jebro Inc. AMZ Materials 756.50

Jimenez***, Candela 1104 Work Comp 255.07

Johnson, Jami L 173039 Depositions 368.70

Kars Detail Center 500180 2021 Durango Lettering 400.00

L G Everist Inc. 281374 AMZ Materials 407.36

Loffler Companies 500177 Metering Contract – BO 622.05

Lord, Donald 105269 township/trustee 100.00

Lyman-Richey Sand & 500690 Beach sand-30.92 ton 868.85

Mail House 148553 Metering Contract & Po 678.68

Mail Services LLC 101677 Typing, Printing & Binding 2,943.64

Menards 199721 Plungers, supplies for 644.94

Mid American Energy 159813 Electric OC21 8,847.59

Monson***, Mark 100568 Mileage Reimbursement 137.76

Motorola Solutions 103202 Record management syst 225,000.00

Moville Record 167400 Moville Record Publication 1,134.00

Munger Reinschmidt 98836 General Counsel 5,474.80

Murphy Tractor 99032 Oil & Filters #213 910.79

National Academy Emerg 98469 Recert- Laddusaw 110.00

Nextlink 500349 Luton Shop Internet 66.99

Northeast Nebr Public 100448 Homer tower utilities 273.00

Novelty Machine & Supply 175801 Belts for HVAC 84.36

Office Elements 100254 Deputy HP Printer Cart 197.98

Office of Auditor 105053 State Audit Filing Fee 850.00

One Office Solution 104853 Office Supplies 649.88

Peterson***, Diane 299171 Mileage to/from Record 388.64

Pierson Fire Dept 187669 ME Transport 350.00

Ping, Karen Kay 102495 township/trustee 277.62

Record Printing & Copy 194837 Ballots 5,735.76

Safelite Fulfillment 104428 Vehicle Repairs 29.95

Schipper, Mark 500721 PEO Costs 43.65

Schroder, Lorraine 100398 PEO Costs 25.00

SEAT Treasurer 105658 Danielle-SEAT Level II 100.00

Security National Bank 208797 Office 15,398.03

Sioux City Fire Res 105704 ME Transport 7,000.00

Sioux City Journal 102790 Legal Publication 60.52

Sioux City Treas (4 213400) Data Processing 202,853.13

Siouxland Well Comp 102424 Well repair 4,187.12

Standard Insurance 500112 Life, AD&D, & LTD 2,565.45

Steffen Truck Equipment 105183 Parts #35 221.59

Steig***, Craig Mileage 4.48

Street Cop Training 500076 Lenz School 597.00

Summit Food Service 500010 Food 8,968.37

Sundquist Engineering 226817 Task 2 – Transfer File 2,340.00

Superior Vision 104058 November Vision Insurance 2,612.38

Thompson Electric 231500 Door access system ins 10,768.83

Tristar Risk Manage 105839 PY 2021 Annual Admin 10,854.70

Veenstra & Kimm Inc 239345 FEMA – Professional 3,722.02

VSP Vision Service November Vision Insurance 1,389.78

Welte, Sheryl PEO Costs 80.52

Wilson, Lisa M 1618 Civil Service Commission 412.50

Wilt, Maurice 102494 township/trustee 100.00

Woodbury Cnty Treas 104770 Copy paper (10 cases) 720.00

Woodbury County She Woodbury County Sheriff -835.75

Ziegler Inc. Parts #524 77.26

———————————————-

Grand Total: 624,899.00

Published in The Record

Thursday, December 2, 2021