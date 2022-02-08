City of Moville — 2021 Wages
City of Moville
2021 Gross Wages
Employee Name Gross Wages
ABIGAIL BAILEY 1,393.37
JOSEPH R BARNES 46,486.33
NATHAN A BAUER 510.00
EMERSON J BENSON 2,236.52
TYLER BRINKERHOFF 330.00
TOM CONOLLY 660.00
MEGAN K CROSS 36,704.04
TY DENNISON 3,201.22
BRENT M ERRITT 255.00
JAMES FISHER 5,580.00
MARC A FIXSEL 105.00
TRAPPER FORCH 20,351.34
AUSTIN GEBEL 420.00
BEAU GOODWIN 711.93
MADISON E GOODWIN.. 1,738.22
MCKENZIE L GOODWIN.1,105.94
TIMOTHY W GREEN 210.00
SHAYLEY R HAGGIN 1,543.30
BRADI L HARVEY 1,372.69
CHRISTOPHER A HEALY 525.00
CARLY HUTH 1,397.27
JESSI INMAN 517.55
LILLIANA KAUFFMAN 788.60
CHRISTOPHER J KIM 5,799.23
HANNAH KOCH 750.61
HAILIE M LENZ 1,388.42
GABE L MADSEN 180.00
PAUL MALM 630.00
GREGORY W MANKER 3,856.35
BELLA MOODIE 1,956.34
MICHAEL S MURPHY 150.00
JOHN T NELSON 180.00
MICHAEL W OFERT 46,550.91
ALISON M ORZECHOWSKI 1,494.57
JOHN E PARKS 720.00
JODI S PETERSON 54,307.76
HEDIBERTO PONCE 1,404.30
ALLISON REINKING 1,188.75
DEREK REINKING 1,117.88
EMILY REINKING 3,575.32
JOEL R ROBINSON 510.00
ZACHARY L ROCHA 2,822.60
EDGARDO A RODRIGUEZ 50,612.98
JERRY D SAILER 3,700.02
SHELLY SCHAEUBLE 4,523.11
AVERY SCHROEDER 662.35
ABIGAIL SITZMANN 250.25
EMMA SITZMANN 1,383.88
PATRICK L SMITH 63,939.41
DARIN D SPECKETER 5,584.68
ALEX K THOMPSON 2,217.93
JAKE UTESCH 570.58
MIKE WEAVER 68,348.75
TOTAL EMPLOYEE WAGES 458,520.30
Published in The Record
Thursday, February 10, 2022