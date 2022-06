Woodbury County Board of Supervisors Claims — May 24, 2022

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 05/24/2022

3-Speed Automotive 105535 Labor #203 1,672.00

4-Way Stop Shop 1037 Bookmobile gas 180.15

Ace Engine & Parts 145 9108 – Mower repair 69.50

Ahlers & Cooney PC 500530 4751 – Jail project 76.50

Allen, Myrtie I-Pad Training 38.98

Amazon Capital Services 500176 Fire radio batteries 5.11

Associates For Psych 101002 MHMH030748 4,000.00

Autry Reporting 14803 Depositions 331.80

Baker Group 500426 4751 – Jail project 50,000.00

Barlow, Kemala 500730 I-Pad Training 24.37

Barnes & Noble Books 700.40

Bauer Built Inc. 105888 Tire Repair #504 95.95

Bauerly, William 105138 I-Pad Training 23.67

Bliven, Novaline 104947 I-Pad Training 20.00

Bob Barker Co. Hairnets 22.16

Bomgaars 27646 Maintenance; Buildings 219.07

Bound Tree Medical 99477 Gloves 5,558.00

Brown Supply Co. 103194 1500 – Brown’s Lake pr 582.00

Brown, Julie I-Pad Training 24.43

Buckmeier, P.C., Br 500859 MHMH029640 182.70

C W Suter & Son Inc. 86382 9101 – Sewer line repair 1,138.00

Canon Financial Service 40698 Contract Charge 132.32

CAP LLC 500853 1500 – Brown’s Lake pr 3,607.64

Centurylink 103380 Shop Telephone 156.65

Christiansen, Kay 105112 I-Pad Training 34.11

CJ Cooper & Associates 105574 Lab/MRO Fees 210.00

Coffee King Inc. 52403 coffee 101.97

Cole Papers Inc. 500417 910X – Custodial suppl 698.52

Colt, Marlene K 104400 I-Pad Training 16.84

Cornerstone Commiss 500461 1500 – Chiller project 260.00

Cott Systems Inc. 104074 Monthly maintenance fee 275.00

Cowley, Anne I-Pad Training.. 29.27

Craig, Deborah A. 104789 I-Pad Training 22.50

Craig, Fred I-Pad Training 46.21

Dakota County Sheriff 62293 AGCR114342 POND 22.92

Delta Dental of Iowa 962 Weekly Dental Wire 4,214.81

Demco 65866 Office/book supplies 129.02

Don’s Pro Shop Plaques 375.00

East West Books Books 281.86

Ecolab Pest Elimination 104086 9101 – Cockroach treat 222.61

Eickholt, Marilyn 105638 I-Pad Training 27.33

Election Systems 101922 Blank Ballot Stock 22.39

Electronic Engineer Radio 34.95

Engel, Linda I-Pad Training 24.80

Fastenal Co 80863 Plastic wrap for fire 112.50

Fedex 81003 Postage 9.46

Fitch, Margaret 105100 I-Pad Training 11.66

Frontier Communications 291028 911 Circuits 712-378-3 256.99

Gale Large print books 229.40

Garner, Susan J 39382 I-Pad Training 25.85

Gill Hauling Inc 500533 DH Garbage Service 249.45

Gordon Flesch Company 500181 Lexmarks 323.50

Hagberg, Marilyn 500329 I-Pad Training 15.93

Hausmann Constructi 500656 4751 – Jail project co 1,496,985.

Healy Welding 101752 Parts & Labor #934 782.87

Henderson, Jane 500248 I-Pad Training 28.35

Hisey, Randy S 110300 MHMH030334 409.50

Hobart Sales & Service 104549 9102 – Steamer repair 852.23

Home Depot Pro 105875 9101 – Anchors 28.90

Husted, Jeanita 105745 I-Pad Training 25.90

Hydraulic Sales & Serv 115400 Hose for wood splitter 62.90

Imko & Diversified Jackie.. 1,031.20

Independent Technology 500200 Propane Monitor Fee 40.00

Inland Truck Parts 117762 Filters #504, #506 1,071.53

Innovational Water 105182 9101 – Hydronic manage 3,371.00

Iowa Dept of Agricult 142093 Animal Control-Professional 75.00

Iowa State Associat 100789 DH Dental Premiums 5,087.26

Istate Truck Center 103383 Parts #207 79.38

Jacks Uniforms & Equipment 121600 Uniforms 438.85

Jebro Inc AMZ Materials 2,697.90

Jim Hawk Truck Trailer 99918 Parts #935 85.30

Jimenez***, Candela 1104 Work Comp 255.07

Jim’s Water Treatment 105055 9103 – Replace power h 2,100.00

Johnson, Jami L 173039 Depositions 509.50

Johnston Excavating 104961 1500 – Brown’s Lake pr 1,151.15

Kavanaugh, Grace 105105 I-Pad Training 32.07

Kay, Alvin V I-Pad Training 10.61

Klass Law Firm LLP 1785 McM/R Matters 489.00

Kleen, Thomas J 102349 I-Pad Training 20.00

Knife River Midwest 101585 High Performance 1,252.90

Knoepfler Chevrolet 131700 Repairs – ‘19 Traverse 616.04

Koch***, Ronald E 98289 Meal & Mileage Cost Tr 304.73

LG Everist Inc 281374 AMZ Materials 426.88

Ladeas***, Athena 102664 Professional Dues/park 644.00

LCC Garage Door Specialist 104280 Buildings – Luton Shed 330.00

LeadsOnline LLC 500005 Contractual Services 3,453.00

Loffler Companies 500177 Acct #OS-WC049/Canon 116.64

Long Lines LTD (Sgt 182816) 911 circuits 442.09

Lyman, Kelly I-Pad Training 31.16

Lyons, Vicki I-Pad Training 26.24

Mail House 148553 Metering Contract/Post 2,332.93

Main, Deborah 105131 I-Pad Training 39.49

McLarty, Debra 105075 I-Pad Training 28.35

Menards 199721 Plumbing supplies & sa 131.22

Metal Culverts Inc. 158327 CP-2022 14,640.88

Mid American Energy 159813 Electric service -04/1 2,661.06

Midamerica Books Books 567.70

Midwest Monitoring 102504 Bracelet Rental 1,800.00

Midwest Wheel Parts #932 25.23

Mitchell, Cynthia 500828 I-Pad Training 33.03

Moville, City of 167600 Library sewer, water 32.09

Moville J and J Motor 121250 Tire Repair #94 22.50

Murphy Tractor Grease 179.99

Nelson, Jo I-Pad Training 24.00

New Cooperative Inc 104730 Diesel, Propane, Oil 55,289.00

Nyhus, Mary A 500226 I-Pad Training 24.26

Office Elements 100254 Real Estate HP printer 129.59

Overhead Door of Sioux 181025 Maintenance; Buildings 150.00

Parks, Shirley I-Pad Training 24.68

Paugh, Diane I-Pad Training 23.86

Penworthy Company Books.. 197.12

Petersen Oil Co. Diesel 29,634.15

Petersen***, Jason 102050 Clothing Allowance 224.69

Petit***, Mark J 601 Clothing Allowance 230.00

Pinnacle Scopes Inc 500860 Telescope for nature 3,791.00

Plumbing & Heating 189296 9102 – Water heater 10,394.41

Pomps Tire Service 99584 Tire Repair 17.43

Record Printing & Copy 194837 Letterhead for Mailing 2,074.00

Riverside ACE Hardware 500821 Leather work gloves 16.99

Riverside Technology 500713 K9 Shirts 597.25

Rolling Hills Commun 500028 9109 – JN-MR22 utilities 1,149.95

Ruba, Patricia 201619 I-Pad Training 32.78

Sarpy County Sheriff Notice 22.89

Schroder, Lorraine 100398 I-Pad Training 28.58

Secretary of State 208687 MT Notary 60.00

Security National Bank 208800 Loan Notes 1,511,141.

Security National Bank 208797 Exercise/Conference 4,395.95

Seps Inc. 101909 WIT Tower UPS 32,194.00

Sergeant Bluff Advocate 100648 Legal Publications 1,459.93

SFM Mutual Insurance 500520 Work Comp 549.00

Sioux City Treas (4 213400) Wages/Other Compensation 49,215.54

Siouxland Grass & Forage 104570 Turf mix – 25 lbs/DPNC 142.50

Siouxland Lock & Key Keys 9.75

Sirchie Finger Print 260 Household Supplies 80.48

Smith, Constance E 98429 I-Pad Training 30.13

Staples Credit Plan 104713 Office Supplies 92.25

Steemken, Gary 105188 I-Pad Training 26.60

Summit Food Service 500010 Food 21,979.85

Swanson Electric 228109 1500 – Brown’s Lake pr 7,880.00

Thomson West 99678 Legal Research 2,089.36

United Healthcare Inc. 102482 June 2022 Coverage 650.00

Verizon Wireless 98927 Cell Phones 00002 22,407.70

Viken, Harvey I-Pad Training 26.90

Western Iowa Equipment 105859 Parts #317 84.80

Wiatel Western Iowa 104550 Hornick & Moville Phone 141.18

Widman***, Joshua 103067 ICAA Civil Atty Meeting 232.83

Wilson, Lisa M 1618 Civil Service Commission 412.50

Woodbury County Rec 254200 Electricity 76.50

Wurth, Theresa 99764 I-Pad Training 23.63

Grand Total: 3,384,480

Published in The Record

Thursday, June 9, 2022