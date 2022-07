Maple Valley/Anthon-Oto Earnings Report

By Editor

Maple Valley/Anthon-Oto

Combined Earnings Report Without Benefits

Employee Name Earnings

ADKINS, ALEXIA 8,865.26

ADLER, DEANNA 28,983.84

ALESCH, JAMIE 55,433.80

BABL, MARCELA 48,319.43

BALDWIN, JODY 50,286.04

BARNES, CAROLINE 22,511.16

BEESON, GARY 26,819.07

BEESON, RHONDA 20,907.18

BELSON, CINDY 64,361.08

BENSON, JOSHUA 25,929.34

BERG, KODY 51,409.80

BLAKE, CHRISTA 56,159.89

BOEKELMAN, TANA 45,055.64

BOGGS, MICHELLE 32,219.15

BOLLIG, JULIE 6,567.50

BOLLIG, KIRK 22,786.94

BORJA, IZABEL 12,606.25

BOYLE, KELLI 4,375.00

BRATTON, LEXANDRA 43,893.05

BRITTON, LAURIE 3,432.33

BRODERSEN, BETSY 15,205.94

BROWN, BRIAN 1,574.49

BROWN, CASEY 54,559.08

BROWN, NICOLE 4,186.58

BRUNING, LISA 12,010.00

BUCK, AMY 19.43

BUCK, HARRY 37,975.75

BUROW, FRITZ 9,500.00

CHRISTENSEN, CALEB 60,075.87

CHRISTENSEN, JESSICA 52,266.06

CLARK, KRISTI 51,562.84

COOPER, DANIEL 24,225.40

CRAIG, CHRISTIAN 1,568.78

CROGHAN, BRENDA 51,022.17

CRUZ, JUSTICE 13,150.69

DAVIS, CHRISTINE 14,152.50

DAVIS, CYNTHIA 500.00

DAVIS, SANDRA 27,427.17

DAVIS-VERMEYS, MELISSA 52,051.07

DIRKSEN, KATHERINE 47,927.49

DIXON, LINDA 178.60

DORALE, STEPHANIE 1,625.00

DOSE, COREY 58,570.34

DOSE, DOLORES 29,657.85

DOUGHERTY, DANIEL 121,401.32

DOUGHERTY, DEREK 64,270.85

DOUGHERTY, SAMANTHA 49,260.43

DREY-PAULSEN KRISTI 40,476.43

ECKERT, BRITTANY 46,634.48

ELLIS, JANE 1,687.50

ELSE, CRISTA 57,037.77

ELSE, JAMES 1,806.88

ERLEMEIER, TAYLOR 2,146.65

FLAMMANG, LARRY 1,495.00

FLANIGAN, TAMARA 1,574.49

FUNDERMANN, PAUL 15,193.46

GILL, GAIGE 60,674.63

GOETTSCH, JULIANA 57,096.73

GONZALEZ, JOSHUA 3,073.21

GOSLAR, JENNIFER 17,528.39

GRAN, LACI 48,466.83

GRAY, ZENA 875.00

GREEN, KAYLA 2,312.50

GROTH, MARK 12,893.14

GROTH, RUTH 8,879.00

GUSTIN, WHITNEY 1,437.50

HADLEY, JADE 444.95

HAHN, NANCY 23,142.30

HALBUR, HAYLEE 2,043.34

HALLOWELL, SAMANTHA 55,821.91

HAMANN, JANA 1,437.50

HAMERS, KATHY 7,582.25

HAMMAN, AMY 42,078.09

HANDKE, KIMBERLY 59,282.40

HANKE, JESLEY 7,584.02

HANSEN, BARBARA 12,750.00

HANSON, MARY JO 72,961.85

HANSON, SAM 3,149.01

HATLER, BARBARA 3,149.01

HENDERSON, ALEXANDRIA 13,988.68

HENDERSON, HEIDI 15,551.17

HERMSEN, BRITTANY 51,114.02

HOELSCHER, KAITLYN 2,875.00

HOGSTAD, KRISTA 44,894.25

HOLST, LAURA 54,882.55

HOOKHAM, JONATHAN 23,667.28

HOPKINS, FRANKIE 13,297.99

HUESCHEN, JULIE 43,418.70

INGRAM, JANE 25,733.44

INGRAM, KAY 16,840.83

JANSEN, TAYLOR 41,962.30

JEPSEN, BONITA 12,817.74

JOHNSTON, JULIE 20,058.10

JOHNSTON, SARAH 6,969.52

KAFTON, KARLY 38,592.05

KAHL, JUSTIN 55,125.00

KAHL, KORI 56,686.16

KELSEY, PARKER 666.05

KENNEDY, SKYLAR 13,493.59

KERNS, JENNIFER 29,703.66

KIRCHGATTER, MONA 57,851.96

KIRCHGATTER, SCOTT 15,811.76

KLINGENSMITH, SHONA 88,603.00

KNUDSEN, MELISSA 12,539.21

KOENINGS, JOSHUA 4,680.00

KOITHAN, CAROL 218.17

KOVARNA, DAVID 78,610.40

KOVARNA, LINDA 23,208.10

KOVARNA, SUSAN 160.05

KREYMBORG, KARRI 12,485.76

KRIER, TIFFANY 37,711.20

KUENY, KAREN 14,968.76

KUHL, DAVID 10,476.72

KUNZE, TIMOTHY 37,364.54

LALLY, ROSELLA 2,000.00

LANSINK, SHEILA 14,774.50

LARSON, LYNETTE 58,750.18

LEFEBVRE, MICHAELA 44,086.60

LLOYD, DARLA 55,682.63

LOW, EMILY 56,253.57

MACCLURE, RONDA 55,682.63

MALLORY, BETHANY 74,490.10

MANCHESTER, KIRK 8,555.89

MASTERS, DENISE 13,000.00

MASTERS, RACHEL 2,000.00

MAYNARD, AMANDA 3,437.50

MAYNARD, ROCHELLE 92,033.50

MCGRAIN, ERIKA 325.27

MCGRAIN, KARLA 26,187.42

MELBY, CHLOE 4,286.30

MENTE, VICKIE 5,205.12

MILLER, CONI 2,171.43

MILLER, DENNIS 79,838.50

MITCHELL, DINA 28,302.35

MORGAN, KERA 23,387.15

NEUBAUM, BRENDA 38,543.09

NUTT, KOLBY 523.42

OBERG, STEVEN 61.46

OBERREUTER ANGELA 61,572.04

OCONNELL, JOHN 23,443.36

OHLMEIER, MINDI 15,913.82

PALMER, GABRIELLA 5,850.90

PAULSEN, ROBERT 5,919.04

PAULSEN, ZACK 4,929.09

PETERSEN, ANNJEAN 6,146.91

PETERSEN, MOLLY 58,905.74

PETERSEN STEPHANIE 56,571.22

PETERSEN, TIFFANI 13,867.80

PHILLIPS, HOLLY 67,770.78

PITHAN, RAMONA 150.15

PORTER, CHARLES 49,980.00

PROMES, MARISSA 7,161.20

REDENIUS, CHELSEA 2,115.12

REIMERT, JOANNE 8,121.90

RENNER, TAYLOR 46,332.87

RIFFLE, PAUL 1,250.00

ROSAUER, CARRIE 2,015.06

SADLER, HANNAH 19,764.00

SADLER, JILL 1,296.02

SANCHEZ, AMBER 80.67

SASS, ANGELA 53,731.29

SCHAFFER, STEVEN 55,725.77

SCHEER, CONSTANCE 16,903.62

SCHMIDT, SARAH 8,821.80

SCHOLL, JORDAN 66,507.56

SCHOLL, KATHY 66,228.90

SCHRAM, PAULA 57,510.64

SCHROEDER, RUTHANN.. 2,500.00

SCHUMACHER, HELEN 3,097.23

SCHWARTZKOPF, BRYAN 3,562.50

SCHWARTZKOPF, COLLEEN 2,562.50

SEIEROE, DAVID 1,500.00

SEXTON, KENDRA 2,043.34

SHARP, MAUREEN 2,576.70

SIMONSON-FONLEY, JACKIE 92,099.32

SMELTZER, BRIAN 57,356.25

SOHM-BRANT, VELMA 375.00

STEVENS, STACI 8,679.51

STOLL, JOHN 25,941.27

STOLL, LANA 35,588.03

SWANSON, JILL 81,426.43

TERRY, JENNA 46,151.99

THELANDER, JEFF 145,342.30

THIES, LISA 17,585.11

TIREVOLD, ANDREW 6,298.01

TIREVOLD, LEA 3,252.20

UHL, AMBER 56,340.74

UHL, BENITA 871.00

UMBACH, LINCOLN 11,478.17

VAN CLEAVE, JAMIE 45,002.29

VAN VLIET, TAYLOR 37,790.95

VANDERPLAS, NICOLE 13,151.14

VERMEYS, MADISON 10,994.02

VOEGE, ALYSSA 45,701.30

WALSH, JOSEPH 24,733.90

WEBER, COURTNEY 11,258.76

WEBER, DENNIS 3,877.56

WELTE, BRAD 1,245.63

WELTE, MIA 9,754.79

WESSLING, SUE 7,573.93

WHITEING, MARIE 15,625.00

WHITEING, MERLIN 2,406.33

WILCOX, JAMES 3,529.51

WILLIAMSON, BRENDA 3,125.00

WIMMER, JON 60,767.20

WIMMER, NICOLE 47,752.11

WOLFE, BRENDA 25,659.50

WOOSTER, PAIGE 4,428.60

YOCKEY, CHESLEE 2,412.85

YOCKEY, SHERRIE 5,650.16

Employees: 210

Grand Total: 5,599,825.39

Published in The Record

Thursday, July 14, 2022