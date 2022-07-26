River Valley School Board Salaries — 2021-2022 Fiscal Year
River Valley Community School
Combined Earnings Report Without Benefits
SALARIES FOR 2021-2022 FISCAL YEAR
AHRENDSEN, DAWN 60,854.44
ALITZ, ANGELA 13,053.85
ANDERSON, WYATT 14,470.79
BAKKER, MOLLY 314.80
BALDWIN, LORI 17,133.45
BARNES, DANIEL 49,370.34
BATES, DAWN 8,433.34
BAUER-OLSON, GABRIELLE 7,506.68
BEZONI, JAMES 42,073.12
BISENIUS, ADAM 85,508.75
BRANDHORST, PATTY 15,529.66
BREYFOGLE, LISA 250.00
BROWN, RYAN L 70,606.64
BRUS, JOEL 47,318.09
CARSTENS, TONYA 54,965.01
CHAPMAN, TANYA 1,554.50
COBB, COLE 13,956.82
COCKBURN, JILL 8,348.04
COTTER, KIMBERLY 264.90
CRONIN, MORGAN 33,316.70
DAUSEL, KORY 2,650.00
DEEDS, FRANKIE 14,227.41
DEMAREST, TERRI 125.00
DIXON, HEATHER 13,883.43
DORALE, STEPHANIE 125.00
DORSCHNER, KHALEN 10,187.49
DUCKETT, DESHAWN 12,387.30
DUFFY, COURTNEY 33,316.70
EADES, DOUG 16,327.36
EDWARDS, TANNER 139.92
ELLIS, JANE 6,187.50
EVANS, TISH 55,000.00
FICK, KATHY 4,971.48
FLYNN, ERIC 56,851.34
FORRER, BRITTNI 52,033.08
FRAHM, ERIN 1,634.60
FRERICHS, TRISHA 6,534.44
GEARY, CHAUNTELL 48,245.34
GEORGOPOULOS JONI.. 18,473.44
GLADE, MADISON 7,679.97
GOETTSCH, OLIVIA 11,756.43
GOETTSCH, SHANNON.. 13,391.60
GRAY, LESLIE 15,677.50
GRAY, WILLIAM 6,784.88
GROSZKRUEGER SHAREN 92.50
HANSON, DANA 63,266.70
HANSON, JOHN 15,151.83
HARRIS, JANE 2,750.00
HEIDESCH, EMILY 43,613.80
HENSHAW, MOLLY 33,879.20
HILL, JEFF 7,423.22
HO, SARA 38,467.50
HOELSCHER, KAITLYN 375.00
HOLTZ, MELISSA 7,564.72
HONSBRUCH, DARRELL 7,112.15
HULLINGER, ROBERT 4,095.00
HULLINGER, ZANE 12,502.51
JANSEN, TAYLOR 6,546.67
JENSEN, CONSTANCE 40,062.50
JOHNSON, ALEX 6,889.00
JOHNSON, JILL 30,975.94
JOHNSON, JOHNNIE 45,530.57
JOHNSON, LINDA 34,943.32
JOHNSON, TODD 1,290.88
JOY, JULIE 8,971.30
JUNGERS, HALEY 33,926.70
KABISCH, NATHAN 528.55
KISTENMACHER, JONAH 33,504.20
KLEESPIES, GINGER 17,001.94
KNAACK, CHARLES 44,823.86
KNAACK, KAYLEE 476.50
KNAACK, KIMBERLY 63,273.71
KNAACK, SUSAN 3,209.70
KOHN, HOLLY 6,984.80
LARSEN, MEGHAN 33,921.70
LUDVIGSON, SHERRI 22,421.31
MALLISON, TANYA 45,255.80
MAMMEN, KAREN 1,516.20
MASKE, JOYANN 34,076.70
MATHERS, LINDA 6,250.00
MATHERS, MARLO 36,532.13
MENTZER, LINDA 13,974.70
MEYERS, LORA 25,532.32
MILLER, KOURTNEY 55,551.07
MITCHELL, LISA 54,283.18
MOZER, SHANTEL 58,505.31
NELSON, EMALEIGH 12,575.77
NICOLLS, SKYE 44,065.80
NISSEN, JACQUELINE 33,953.70
NORRIS, DEAN 8,866.91
OHLENDORF, JENNIFER 250.00
OLSON, CANDICE 780.30
PALMER, APRIL 45,947.43
PARROTT, DONALD 21,275.89
PARROTT, NANCY 35,151.43
PERSINGER, DAWN 625.00
PERSINGER, MICHAEL 60,707.14
PETERSON, NOAH 3,146.74
PETTY, TRESSA 19,957.89
PHILLIPS, NOAH 77,060.69
PRY, KENDRA 16,368.15
PRY, TAUNIA 31,060.01
PUTENSEN, RACHEL 125.00
RAAK LAW, RACHEL 62.50
RARRAT, CARISSA 938.73
RASSEL, PAIGE 17,879.08
RAU, JENNIFER 37,420.85
REGENNITTER, DEANNA 13,624.47
REIMERT, JOANNE 1,062.50
REINKING, ANGIE 48,435.06
REINKING, SUSAN 19,000.01
ROGGATZ, JASON 19,062.23
SARGENT, NANCY 1,133.26
SIMMONS, CORLISS 2,068.89
SITZMAN, ADDIE 45,225.80
SLATER, KEN 526.00
SMITH, WREN 16,684.94
SORENSEN FREDERICK.. 1,437.50
STEFFENS, VICKI 760.40
STEKL, COURTNEY 45,356.38
TENTINGER, AMANDA 36,802.50
THOMAS, COLE 155.87
TODD, GABBY 34,046.70
TODD, GRETA 812.50
TODD, JENNIFER 13,765.01
TODD, MEGAN 55,075.21
TODD, NICHOLE 6,385.70
TOWNE, MICHELLE 20,139.84
TOWNE, TERRY 18,413.73
TRUDEAU, MARY 6,944.65
UTESCH, NATHAN 6,761.95
VANHOUTEN, SARA 13,287.76
VAUGHN, RACHEL 9,251.80
VERZANI, AMANDA 54,652.24
VOLKERT, TRUDIE 33,856.99
VOLKERT, WADE 1,089.00
WASSENAAR, RACHEL 56,933.84
WATTS, BRITTANI 48,589.08
WATTS-LAHRS, AMY 4,200.00
WIENER, ARNOLD 250.00
WILLIAMS, MAURCIE 4,373.39
WILMESHERR AMANDA.. 35,000.37
WILSON, JESSICA 1,089.00
WITT, MARGARET 72,425.41
WITTEN, ARTHUR 437.50
ZAHNLEY, TANNER 2,737.15
ZUPP, JANE 6,658.05
Employees: 147
Grand Total: 3,183,207.51
Published in The Record
Thursday, July 28, 2022