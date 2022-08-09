Lawton-Bronson School — FY22 Earnings
Lawton-Bronson Community School
EARNINGS REPORT FY22
AMEEN, CHEYENNE 852.22
AMICK, DAVID 6,877.90
AMICK, LAURIE 58,974.80
ANDERSEN, BAYLIE 42,494.20
ANDERSEN, JANE 38,885.87
ANDERSON,ALEXANDRIA 1,780.00
ANDERSON, BRANDY 17,942.13
ANDERSON, NICHOLAS 3,504.66
ANDERSON, RYAN 58,500.00
ANTHONY, STEVEN 61,128.38
BARRETT, RACHAEL 3,037.62
BARTELS, SUZANNE 47,161.62
BATES, CAROLE 67,359.05
BELLINGHAUSEN, BETH 14,197.50
BENSON, ADAM 4,050.16
BENSON, ERIN 73,275.82
BENSON, LAURA 50,649.10
BINDER, ALEXIS 1,800.08
BINDER, TRAVIS 6,393.54
BOETGER, BRYLEE 46,538.10
BORER, MICAELA 56,672.26
BRADLEY, KATIE 33,116.69
BREMER, CONNIE 36,048.77
BROCKHAUS, ALISE 2,567.68
BROUWER, KALE 1,658.95
BROUWER, KIMBERLY 11,500.00
BROUWER, SANDRA 14,397.76
BROWN, CARLY 62,907.96
BUHMAN, TONIA 58,685.10
BUNNELL, MADY 886.06
BUSCH, AUSTIN 38,732.69
BUSCH, KAMI 62,791.56
BUTTERS, REBECCA 60.00
CAMPBELL, LAURIE 19,662.78
CARLSON, JASON 68,133.50
CASEY, SUSAN 19,730.68
CASSENS, PAMELA 21,852.67
COLLINS, LAURA 67,115.80
COMSTOCK, MARIE 34,138.80
CROSS, JESSICA 7,871.36
DEANDA, DENA 25,009.10
DENNEY, RYAN 4,029.18
DENNIS, THOMAS 10,780.80
DOENHOEFER, ROBERT 4,075.00
DOSCHER, STEPHANIE 63,381.30
DOSE, BRADLEY 8,346.75
DUKES, SARA 19,887.49
DUMKRIEGER, JEREMY 7,734.40
DYKHUIZEN, BRITTANY 2,336.67
EHLERS, GARRET 3,712.65
ENGLE, KATELYN 1,332.47
ERICKSON, DALE 28,312.28
FETTERMAN, LINDA 16,405.01
FIRSCHING, JEFFREY 68,210.68
FISHER, SHARON 29,966.99
FOLKERS, MADISON 225.00
FOSTER, KELLY 6,626.90
GARNAND, JASON 3,712.65
GEORGE, JAN 15,049.24
GILLIAM, LINDSEY 16,498.95
GRAU, DANIEL 63,930.05
GRAU, ROSE 63,885.70
GRELL, JAMIE 20,197.61
GRIEME, KALLIE 41,961.05
HAAFKE, MEGAN 360.00
HAGEMAN, HANNAH 2,495.53
HALL, GILLIAN 5,747.21
HANNA, ELIZABETH 19,864.46
HANSON, ALEX 2,262.72
HANSON, SUSAN 284.09
HANSON, THERESA 139.15
HARMEIER, KRISTI 141.07
HARRIS, DAVID 2,780.11
HAVEMAN, ERIN 12,663.65
HAYES, TAMARA 102.38
HEALY, TONIA 12,403.85
HECKERT, HANNAH 420.00
HEGER, LINDA 3,410.00
HINDS, CRAIG 72,645.40
HIRSCHMAN, NICOLE 15,408.74
HOLTZ, BREANN 1,012.54
HOLTZ, BRENDA 2,454.61
HOWARD, SONYA 14,967.32
JESSEN, BRANDI 95,500.00
JESSEN, CAYLA 930.92
JUNCK, ALLISON 46,841.10
KALLSEN, RICHARD 9,728.10
KELEHER, JAMIE 19,993.09
KLAUMANN, EMILY 53,197.22
KOCK, ALYSSA 45,589.21
KOEHLER, RANDI 60,707.52
LANG, LEILA 18,240.39
LARSON, CARA 20,770.12
LEFLER, AMY 57,763.30
LEFLER, AUSTIN 53,678.52
LLOYD, JAMEY 67,616.50
LOFLAND, KAITLIN 54,745.35
LUNDT, KAYLA 77,174.72
MENDENHALL, DANIELLE 50.00
MENDENHALL, KIMBERLY 8,250.00
MESZ, BRYAN 1,580.96
MESZ, CHRISTA 2,025.08
MEYER, MICHAEL 67,675.19
MILLER, MERCEDEES 22,615.38
MILLER, PEGGY 54,564.42
MITCHELL, BRENDA 65,059.71
MITCHELL, BROCK 1,086.61
MITCHELL, MIKAYLA 34,324.80
MOORE, DEISERE 20,690.64
MOSEMAN, CHAD 64,681.33
MRLA, DAVID 82,131.46
MYERS, JILL 69,387.10
NEAL, ASHLEY 1,518.81
NEAL, DANA 70,916.49
NEAL, MADISON 2,144.24
NICOLAI, AUGUST 19,034.50
O’TOOL, JEFFREY 1,514.97
OEHLER, ELLY 960.00
OSTENDORF, ALISHA 35,188.80
OSTRIHONSKY, SHAYLA 480.00
PARVU, ANDREA 58,280.96
PEDERSEN, AMANDA 34,503.08
PEDERSEN, JESSE 10,512.75
PEDERSON, DAYMOND 43,960.04
PETERS, KRISTIN 63,896.50
PETERS, MATTHEW 1,095.63
PETERS, ROXANNE 49,749.10
PETERSON, KIMBERLY 240.00
PETERSON, ROGER 67,128.80
POESE, SAMANTHA 7,260.00
POTTEBAUM, JEREMIAH 4,050.16
PRIOR, CHARLES 94,175.65
RALSTON, DIANE 2,280.00
REINKE, SUELLYN 42,717.65
RICE, CARRIE 70,233.24
ROBERTS, BETH 64,478.30
RODER, PAULA 71,290.18
ROHMILLER, KENNETH 3,037.62
ROWE, CHAYTON 3,525.45
ROWE, JANA 32,830.43
RUBENDALL, TROY 1,481.14
RUHRER, KRISTIN 58,337.29
SAPPINGFIELD, BLAKE 5,400.22
SCHWEITZBERGER, MICHELLE 71,914.61
SEPPALA, SHAWN 54,058.22
SHEETS, JACOB 81,256.46
SHOOK, CHAD 148,914.50
SHORMAN, BELINDA 22,370.96
SMITH, ADDISON 608.73
SMITH, BRIAN 3,021.89
SMITH, SARAH 53,713.60
SOUTH, KAREN 76,129.80
SQUIER-BERTRAND, ANGELA 19,647.16
STIERNAGLE, EMILY 540.00
SULLIVAN, REBECCA 20,626.68
SUTTON, PATRICK 65,882.30
THOMA, MATTHEW 3,712.65
THOMPSON, KENDAL 2,025.08
TREINEN, JAMES 12,866.42
UHL, RANDY 66,860.80
VAN MUYDEN, BRET 3,037.62
VER STEEG, KRISTI 34,244.90
VONDRAK, ADAM 45,264.78
WAGONER, HARLEE 35,248.80
WATTS-LAHRS, AMY 10,126.10
WHITE, SARA 46,483.75
WIDMAN, ASHLEY 50,184.85
WILLIAMS, ANGELA 23,845.48
WILLIAMS, KHIYA 936.99
WINGERT, LINDA 21,807.98
WINGERT, NICOLE 25,136.84
WRIGHT, MATTHEW 2,700.11
WRIGHT, RACHEL 120.00
YOUNG, KATHERINE 5,084.33
ZANT, ASHLEY 19,480.88
ZELLMER, WENDY 6,698.98
Employees: 176
Total: 5,052,477.56
Published in The Record
Thursday, August 11, 2022