Kingsley-Pierson School Earnings Report (Salaries)
Kingsley-Pierson Community School
Combined Earnings Report Without Benefits
Employee Name…..Earnings
ANSTINE, RANDI 35,973.50
ARMSTRONG, JADE 1,351.00
BAHRKE, KARL 2,613.47
BAHRKE, SCOTT 125.00
BAILEY, ABIGAIL 40.32
BAILEY, ALLISON 149.25
BAILEY, AMY 73,094.75
BAILEY, SCOTT 164,609.24
BATES, ERIKA 1,743.00
BENSON, MATTHEW 52,564.00
BOBOLZ, JILL 7,687.50
BORKOWSKI BRANDON.. 3,965.50
BOUSTEAD, GABRIELLE 897.92
BOUSTEAD, LAURA 61,977.88
BRAND, ADAM 88,155.68
BROWN, ALEX 49,803.30
BUTTERS, REBECCA 6,187.50
CARLSON, MCKENNA 15,142.66
CARVER, SUSAN 62,062.94
CASTLE, JULIA 15,134.84
CASTLE, MARVIN 21,427.14
CHRISTENSEN, CHRIS.. 51,275.07
CHRISTENSEN,
ELIZABETH 19,611.45
CHRISTIANSEN, ERICA.. 42,772.24
CHUTE, ERIN 11,188.62
COLFACK, KELLEY 26,736.47
COMPTON, KASAUNDRA 53,674.71
CONRAD, JENNIFER 54,541.24
COTTER, BENJI 1,978.00
CRONIN, MORGAN 1,351.00
DEJONG, MICHAEL 25,321.61
DELFS, SUSAN 4,062.50
DEVLIN, ROXANN 12,087.43
DEVLIN-HILL, TOREY 52,018.90
DIRKSEN, TIM 2,179.00
DOESCHOT, TAYLOR 5,179.00
DOSE, BRADLEY 694.71
DRECKMAN, TEENA 55,317.59
DUNNE, MARINDA 66,213.34
ERICSSON, JUDY 5,187.50
FIXSEL, AMY 187.50
GLADE, MADISON 40,536.10
GOODWIN, KATHRYN 59,868.92
GOODWIN, NICOLE 75,383.01
GRIFFIN, MOLLI 55,098.32
GROETKEN, JILL 63,385.32
GROETKEN, JOHN 821.59
HACKETT, KRISTINE 69,639.38
HAGAN, JOAN 19,135.38
HAMMAN, MICHAEL 33,038.59
HAMMAN, SARAHY 210.43
HAMMAN, SONYA 15,443.04
HANSEN, BRITTNEY 35,222.39
HARDER, CHERYL 875.00
HARDIE, KEVIN 1,301.00
HARPENAU, DEAN 70,785.07
HARVEY, SHELBY 16,797.76
HAYWORTH, LINDA 11,784.28
HILL, KAYLA 12,748.98
HIRSCHMAN, DONALD 2,702.00
HOBBS, BRIAN 632.92
Hodgins, Lea 70.56
HOELKER, SHARI 3,750.00
HOWE, LANCE 3,486.00
HUTCHINSON, JENNIFER 120.00
HUTH, ROXANNE 62,039.38
ISEMINGER, DELANEY 913.40
KABISCH, NATHAN 20,575.33
KABISCH, ROBERT 81.40
KEMPERS, TAYLOR 64,334.18
KENNEDY, MARY 16,885.32
KOOIMA, JORDYN 229.94
KUHL, BRIGIT 3,600.00
KUHL, DAVID 3,600.00
LAMMERS, JACKIE 65,312.46
LORETH, HEATHER 52,098.00
MAST, PEGGY 42,645.12
MAUCH, MAGGIE 55,528.82
MOCKLER, COLLEEN 15,841.05
MULDER, BRIAN 62,139.38
NISSEN, CHRIS 1,743.00
OLSON, GEOFFERY 48,859.13
OTTO, CASIDY 8,455.56
PACE, JORDAN 8,432.56
PEREZ, KRISTINA 7,237.21
PESCHAU, CHLOE 411.31
PESCHAU, LILY 5,000.00
PESCHAU, ROBIN 27,593.07
PHELAN, LELAND 2,702.00
PLENDL, RANDALL 2,702.00
PLOEGER, KATHY 34,907.63
PLOEGER, LONNIE 375.00
POLLOW, BROOKE 42,526.44
POWELL, SUZANNE 60,288.19
PRATT, STEPHANIE 23,590.59
RATH, CYNTHIA 14,238.92
REINKING, JODENE 33,931.46
REINKING, MORGAN 48,154.58
RIEMENSCHNEIDER,
JOELYN 62,114.38
RODRIGUEZ, DENISE 5,000.00
ROEPKE, GREGG 17,485.89
ROYER, GREGORY 1,750.00
RUHLAND, NANCY 52,700.42
SAXEN, KIMBERLY 13,980.00
SCHAEUBLE, SHELLY 23,094.50
SCHROEDER, JACQUELINE 32,144.33
SCHROEDER, KIM 52,725.72
SCHROEDER, MARK 64,824.24
SCHROEDER, MICHELLE 69,218.09
SCHROEDER, STEVEN.. 31,548.13
SCHWEITZBERGER, LAURIE 67,503.46
SEGGERMAN, WENDY 10,268.63
SEUNTJENS, AMANDA 1,657.00
SEUNTJENS, WILLIAM 6,965.50
SITZMANN, VALERIE 3,111.76
SMIT, LINDSAY 1,693.00
SMITH, TERESA 237.58
SNAKENBERG, SETH 53,074.47
SNYDER, TABITHA 46,098.53
SORENSEN FREDERICK.. 1,250.00
SPOONER, JENNI 58,292.32
STANWICK, MAGGIE 34,203.70
STEWART, WAYNE 14,396.38
STICKNEY, JERICA 1,200.00
SULLIVAN, LACIE 11,547.44
TEUT, EVA 684.88
WALDSCHMITT, ANGELA 875.00
WELTE, BRAD 16,460.65
WIESE, RANDALL 2,963.00
WIESE, ROBERT 118,645.25
WIESE, WANITA 62.50
WILCOX, DAWN 19,118.23
WURTH, MELISSA 2,946.40
Employees: 133
Grand Total: 3,485,934.12
Published in The Record
Thursday, September 1, 2022