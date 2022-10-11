Lawton-Bronson School Board Report — October 2022
Lawton-Bronson Community School
BOARD REPORT – October 2022
OPERATING FUND
A-1 PREFERRED 850.00
KITCHEN HOOD CLEANING
AMAZON CAPITAL SERVICES 1,263.63
BAND SUPPLIES
5th grade books
Black rug for student
Extra Word Work Materials
Library Books
ordering math cubes for SPED
Homeschool Dykhuizen books
Silknetter homeschool book order
lower level high interest reading books
text books 6th grade
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC. 267.88
BULK SOFTENER SALT
CASH/TONIA HEALY, LAWTON-BRONSON 8.00
LIFE SKILLS LUNCH MONEY
CENTRAL VALLEY AG 4,066.31 PROPANE
BULK OILS
COMSTOCK, MARIE 86.25
MILEAGE REIMBURSEMENT
DUNHAM HARDWOODS 679.16
LUMBER
HAKA LLC 1,221.03
FUEL
HOGLUND BUS CO., INC. 218.62
roof hatch kits for bus 11 and 14 rear door on bus 11 slide rail lock
INTERSTATE MECHANICAL CORP. 255.00
HEAT PUMPS. 29-36 and 49 needed work
IOWA DEPT OF HUMAN SERVICES 1,983.99
MEDICAID PAYMENT
JESSEN, BRANDI 50.00
CELL PHONE REIMBURSEMENT
LAKESHORE LEARNING 281.69
5th grade writing
MARTIN BROS 173.83
PRESCHOOL SNACKS
MEDICAL ENTERPRISES INC. 50.00
IDATP KITS
MID-STEP SERVICES 6,615.00
SPED SERVICES
MTC MECHANICAL, INC. 145.00
heat pump belt
NEAL, DANA 50.00
CELL PHONE REIMBURSEMENT
NORTHWEST AEA 12 162.72
PBIS POSTERS
NORTHWESTERN COLLEGE..41.00
ADMISSION FOR PLAY
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY 40.50
BACKGROUND CHECKS
PRESTO-X-COMPANY 122.04
PEST CONTROL
QUILL CORPORATION 188.25
HOMECOMING AND OFFICE SUPPLIES
storage box, envelopes
LAWTON OFFICE SUPPLIES
SBA TOWERS IX, LLC 211.07
TOWER SITE RENTAL
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA 110.00
Fall Legal Lab
SCHOOL BUS SALES 122.87
FUEL WHILE ON INSPECTION TRIP
SCHOOL HEALTH CORPORATION 33.89 Alcohol tests
SCHOOL SPECIALTY LLC ..3,268.10
Furniture for classroom
notebooks
Sax Watercolor Paper
Horseshoe table and white board
SPIRE for Title 1
SHEETS, JACOB 137.50
MILEAGE/CELL PHONE REIMBURSEMENT
SHOOK, CHAD 83.75
MILEAGE/CELL PHONE REIMBURSEMENT
STATE STEEL SUPPLY CO.. 322.74
ITECH SUPPLIES
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC 256.96
MEDICAID BILLING
US BANK 14,229.86
Adobe Creative Cloud License
CPI TRAINING
HOMESCHOOL/TEACHER SUPPLIES
CLEANING/REPAIR SUPPLIES
READING ONLINE SUBSCRIPTION
IASBO REGISTRATION/POSTAGE/PIZZA
CUSTODIAL SUPPLIES
VEHICLE REPAIRS
ITECH SUPPLIES
Books for 5th grade
TECH SUPPLIES
SPED TRAINING AND POSTAGE
TLC Meeting-food for teachers lunch
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY 2,153.47
TRASH DISPOSAL
Wayside Publishing 151.92
Class Novels
Fund Total: 39,902.03
SCHOOL NUTRITION FUND
DFA DAIRY BRANDS CORPORATE, LLC MILK 2,160.07
LITTLE CAESARS PIZZA PIZZA 1,419.30
MARTIN BROS FOOD 10,556.78
US BANK SNAI Meeting ROOMS AND MEALS 513.45
Fund Total: 14,649.60
STUDENT ACTIVITY FUND
ABERSON, BERWYN 70.00
OFFICIAL JH FOOTBALL
ABERSON, JOSHUA 70.00
OFFICIAL JH FOOTBALL
ALTA-AURELIA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 100.00
entry fee
AMAZON CAPITAL SERVICES 24.98
Concessions supplies
ANDERSON, DAMAN 130.00
VARSITY FOOTBALL OFFICIAL
BARBARA’S FLORALS & GIFTS 47.00
Flowers for coronation
CHESTERMAN COMPANY..3,149.86
POP MACHINE/CONCESSIONS
DAKOTA VALLEY CSD 70.00
Entry fee
DREW, JANA 240.00
OFFICIAL JH VOLLEYBALL
EVENSON, DAVE 130.00
VARSITY FOOTBALL OFFICIAL
GRAU, DAN 130.00
OFFICIAL VARSITY FOOTBALL
HEMPSTEAD, BRAD 275.00
Payment for Yearbook conference
HYTREK, NICK 130.00
OFFICIAL VARSITY FOOTBALL
I29 SPORTS 2,225.00
battery fundraiser track
Team shirts
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N 170.00
Coaches Convention Registration Fees
IOWA STATE DRILL TEAM ASS’N 399.00
ISDTA Registration
J.W. PEPPER & SON INC 8.25
Opus Aud. Music & Jazz
JENNESS, LLOYD 70.00
OFFICIAL JH FOOTBALL
KOHN, ANGIE 120.00
VARSITY VOLLEYBALL OFFICIAL
KOHN, JEFF 120.00
VARSITY VOLLEYBALL OFFICIAL
KREBER, CHRISTOPHER 130.00
OFFICIAL VARSITY FOOTBALL
KREBER, JASON 130.00
OFFICIAL VARSITY FOOTBALL
KREBER, KELLY 130.00
OFFICIAL VARSITY FOOTBALL
LEMARS COMMUNITY SCHOOL 80.00
Vball Entry Fee
LITTLE CAESARS PIZZA 648.48
PIZZA FOR HOMECOMING
LLOYD, JAMEY 150.00
OFFICIAL JH FOOTBALL
MID-BELL MUSIC INC 66.46
Replacement drumsticks
Bass guitar strap
MOC-FLOYD VALLEY CSD 50.00
MOC FV Quiz Bowl Registration
MVAOCOU 80.00
Entry fee
NELSON, JEFF 150.00
OFFICIAL JH FOOTBALL
OABCIG COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 70.00
entry fee
REINKE, DENNIS 80.00
OFFICIAL JH FOOTBALL
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC. 867.05
T-SHIRTS AND SWEATSHIRTS
SAM’S CLUB 977.39
Football concession stand
SCHOONHOVEN, MARLIN.. 130.00
VARSITY FOOTBALL OFFICIAL
SHEETS, ALLISON 274.85
Food for football team dinner- REIMBURSEMENT
SIOUXLAND COMMUNITY FOUNDATION 4,000.00
MARCHING BAND UNIFORM GRANT-REIMBURSE
TE GROTENHUIS, MARLYN..130.00
VARSITY FOOTBALL OFFICIAL
TE GROTENHUIS, MARK 130.00
VARSITY FOOTBALL OFFICIAL
US BANK 7,487.18
Tilt Studio, goodie bags, homecoming
All-State Practice Tracks
Charter Bus for football
Drinks for band camp lunch
CONCESSIONS
VARSITY SPIRIT FASHIONS & SUPPLIES, LLC 4,311.50
Cheerleading Uniforms
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL 156.00
Entry fees
WHITING COMMUNITY SCHOOL 100.00
QB registration
WILLER, CHAD 70.00
OFFICIAL JH FOOTBALL
WISNIESKI, STAN 100.00
Volleyball Assigner Fee
Fund Total: 28,178.00
MANAGEMENT FUND
SFM WORK COMP INSTALLMENT-FY23 3,869.00
Fund Total: 3,869.00
DEBT FUND
KUBOTA LEASING SKID LOADER LEASE 661.73
Fund Total: 3,869.00
MANAGEMENT FUND
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC. 552.00
fix wiring on bus 14
GOTHIC ARCH GREENHOUSES, INC. 28,924.50
GREENHOUSE FINAL PAYMENT
H & H ROOFING 545.00
Repaired roof leaks
MTC MECHANICAL, INC. 3,125.00
replace motor in AHU 1
TAHNEE MARA INC 7,960.90
CONCRETE SOUTH OF CONCESSION STAND
US BANK 1,995.00
TECH SUPPLIES
Fund Total: 43,102.40
Published in The Record
Thursday, October 13, 2022