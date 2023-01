By Editor

City of Moville

EMPLOYEE WAGE REPORT

EMPLOYEE NAME…GROSS WAGES…PENSIONABLE WAGES

ANDREW H ANDERSON 4,203.60 .00

ABIGAIL BAILEY 2,038.66 .00

JOSEPH R BARNES 48,645.05 48,645.05

BAILEY BEELNER 77.92 .00

BROOKLYN BEELNER 52.19 .00

EMERSON J BENSON ..2,399.73 .00

ALEX R BOTTGER 180.00 .00

TYLER BRINKERHOFF 165.00 .00

KIERSTYN CAMERON ..1,979.26 .00

TOM CONOLLY 1,200.00 .00

CASEY COOKE 18,998.03 18,998.03

MEGAN K CROSS 39,034.10 39,034.10

TEAGAN EICKHOLT 189.84 .00

BRENT M ERRITT 255.00 .00

JAMES FISHER 7,250.00 .00

TRAPPER FORCH 1,541.00 1,541.00

MERCEDES GIGAROA 2,165.95 .00

BEAU GOODWIN 932.03 .00

MADISON E GOODWIN 3,559.16 .00

MCKENZIE L GOODWIN 963.83 .00

TIMOTHY W GREEN 225.00 .00

JOSIE HAGEMANN 2,052.13 .00

SHAYLEY R HAGGIN 1,795.30 .00

BRET HAYWORTH 1,350.00 1,350.00

CHRISTOPHER A HEALY 405.00 .00

ATREJU HOOD 6,784.92 .00

CARLY HUTH 2,025.57 .00

CAIN L JUNKMAN 4,375.98 .00

HANNAH KOCH 1,250.07 .00

SIDNEY KROSCH 306.08 .00

HAILIE M LENZ 1,781.93 .00

PAUL MALM 850.00 .00

MAX MCGILL 618.56 .00

BELLA MOODIE 2,047.99 .00

ZOE MUCKEY 2,329.23 .00

MICHAEL S MURPHY 30.00 .00

JOHN T NELSON 90.00 .00

JAKE OFERT 6,243.75 .00

MICHAEL W OFERT 53,549.08 53,549.08

WYATT OFERT 6,243.75 .00

AVA L ORLANDO 887.16 .00

ALISON M ORZECHOWSKI 1,565.94 .00

JOHN E PARKS 1,200.00 .00

LUKE PAULSEN 638.20 .00

JODI S PETERSON 55,371.57 55,371.57

HEDIBERTO PONCE 620.82 .00

ALLISON REINKING 2,149.79 .00

DEREK REINKING 2,413.44 .00

EMILY REINKING 2,954.21 2,954.21

GRACE REMENSCHNEIDER 266.18 .00

JOEL R ROBINSON 950.00 .00

EDGARDO A RODRIGUEZ 56,303.31 56,303.31

JERRY D SAILER 6,965.04 .00

SHELLY SCHAEUBLE 3,992.20 3,992.20

AVERY SCHROEDER 880.97 .00

EMMA SITZMANN 1,383.24 .00

JORDYN SITZMANN 151.10 .00

PATRICK L SMITH 63,425.83 63,425.83

JOSHUA J TAYLOR 5,728.77 .00

KYLIE L THOMAS 1,650.50 .00

ALEX K THOMPSON 457.62 .00

JAKE UTESCH 1,060.12 .00

TRISTEN VANDERSCHAAF 666.00 .00

MIKE WEAVER 70,385.01 70,385.01

KAYLA WILLIS 677.88 .00

REPORT TOTAL: 512,929.59 415,549.39

Pensionable wages are only wages subject to IPERS.

Published in The Record

Thursday, January 26, 2023