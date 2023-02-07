City of Kingsley — Employee Wage Report
City of Kingsley
EMPLOYEE WAGE REPORT
EMPLOYEE NAME…GROSS WAGES
VICKI J SITZMANN 46,114.25
STEVEN N JANTZ 68,727.46
BARBARA L SLOTA 16,299.53
KAREN S EDWARDS 1,516.37
DAN R KREMER 855.00
JEREME D MULLER 6,744.50
KIRK D KINNAMAN 160.00
SHELLY J SCHAEUBLE 4,528.02
EMILY A REINKING 2,955.06
BRADI L HARVEY 121.25
JULIE E CULLER 29,426.65
GLEN A SADLER 40,522.12
MADISON E GOODWIN 3,911.83
DARRYL D BAINBRIDGE.. 1,220.00
KEITH A BOHLE 810.00
ALISON M ORZECHOWSKI 1,692.20
ALEXANDRA K THOMPSON..621.69
RICK D BOHLE 5,855.00
NEAL ROLLING 675.00
JASON C JASPERSON 810.00
MCKENZIE L GOODWIN 1,755.52
SHAYLEY R HAGGIN 2,213.73
ABIGAIL K BAILEY 2,639.19
SHEILA R GRAVES 10,167.14
EMERSON J BENSON 2,856.26
JAMES A DUNN 72,457.48
TODD BEELNER 720.00
AVERY R SCHROEDER 1,561.52
ALLISON E REINKING 1,184.03
BEAU M GOODWIN 1,029.17
HANNAH R KOCH 781.66
JAKE A UTESCH 733.61
DEREK A REINKING 1,217.02
CARLY HUTH 1,197.32
EMMA M SITZMANN 1,400.23
BRIAN BOOK 46,097.45
ELLE PLOEGER 1,452.50
BLAKE BELLER 40,208.92
KAYLINN M SEUNTJENS 8.50
TEAGAN J EICKHOLT 2,116.50
JORDYN M SITZMANN 1,929.52
BAILEY J BEELNER 1,145.39
GRACE L RIEMENSCHNEIDER 1,532.13
BROOKLYN J BEELNER 1,281.38
SIDNEY L KROSCH 1,515.14
ALEXANDER J EHLERS 2,940.00
WALKER D HANNAN 2,439.50
REPORT TOTAL: 438,146.74
Published in The Record
Thursday, February 9, 2023