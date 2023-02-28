Woodbury Central School Board Bills — February 2023
Woodbury Central Community School
BOARD REPORT OF COMPUTER WARRANTS — FEBRUARY 2023
OPERATING FUND
3D Security, Inc. SMOKE DETECTOR REPAIRS 1,055.00
AHLERS & COONEY, P.C. LEGAL SERVICES 515.50
CLAYTON RIDGE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT OPEN ENROLLMENT 642.40
CLAYTON RIDGE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT OPEN ENROLLMENT 31.03
Vendor Total: 673.43
COMMERCIAL LIGHTING LIGHT BULBS 1,927.47
DIRECT DIGITAL CONTROL INC. HEATING SYSTEM REPAIR 250.00
EPS LAWN WORKS SNOW REMOVAL 350.00
Graffix Inc. HATS FOR CLASS 102.00
Healy Welding REPAIR SNOW BLADE 874.91
IHSAA COACH’S CLINIC 170.00
IOWA CENTRAL COMMUNITY COLLEGE JAZZ FESTIVAL 140.00
Iowa Girls Coaches Association SB COACH CLINIC 100.00
ISTATE TRUCK CENTER FUEL FILTERS FOR STOCK 531.71
ISTATE TRUCK CENTER FUEL FILTERS FOR STOCK 409.52
Vendor Total: 941.23
JOSTENS DIPLOMA COVERS 449.15
JOSTENS DIPLOMAS 246.00
Vendor Total: 695.15
MARTIN’S FLAG CO. FLAG POLE ROPE 64.76
Matheson Tri-Gas, Inc. SHOP SUPPLIES 83.47
MID AMERICAN ENERGY ELECTRICITY 67.97
MID AMERICAN ENERGY ELECTRICITY 499.13
MID AMERICAN ENERGY ELECTRICITY 37.11
MID AMERICAN ENERGY ELECTRICITY 10,170.79
MID AMERICAN ENERGY NATURAL GAS 699.00
MID AMERICAN ENERGY NATURAL GAS 578.87
MID AMERICAN ENERGY ELECTRICITY 441.76
MID AMERICAN ENERGY ELECTRICITY 10.00
Vendor Total: 12,504.63
MID-BELL MUSIC REEDS – 2.5 ALTO SAX 23.99
MID-BELL MUSIC JAZZ BRUSHES / DRUM STICKS 40.48
MID-BELL MUSIC BARI SAX REPAIR 118.89
Vendor Total: 183.36
MIDWEST WHEEL LIGHTS 34.04
MIDWEST WHEEL LIGHTS/MIRROR 42.16 15
MIDWEST WHEEL STOP BOX/BRAKE DRUM 214.99
MIDWEST WHEEL CREDIT ON ACCT (129.00)
Vendor Total: 162.19
MOVILLE, CITY OF WATER/SEWER 651.60
NASCO EDUCATION PERKINS 49.48
NWAEA SHARED SOCIAL WORKER OCT-DEC 7,659.86
Peak Performance TREADMILL REPAIR 953.80
RECORD, THE PUBLICATION 1,008.72
RECORD, THE PUBLICATION 513.90
Vendor Total: 1,522.62
RIVER VALLEY COMM. SCHOOL OPEN ENROLLMENT 7,227.00
RIVER VALLEY COMM. SCHOOL OPEN ENROLLMENT 349.07
Vendor Total: 7,576.07
ROCHA, ANGEL FUEL 50.00
Rolling Oil FUEL 4,399.29
Rolling Oil FUEL 3,706.20
Vendor Total: 8,105.49
Ruhrer, Joshua REIMBURSE TRANSPORTATION 930.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL SPEC ED SEM 1_23 378.06
CULLIGAN T & B ENTERPRISES SOFTENER RENTAL 28.00
CULLIGAN T & B ENTERPRISES SOFTENER RENTAL/SALT 186.50
Vendor Total: 214.50
THOMAS BUS SALES OF IOWA INC. 11 – ELECT STOP SIGN 619.89
TIMBERLINE BILLING SERVICE MEDICAID BILLING 521.20
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE COLLEGE COURSES FOR STUDENTS 46,530.00
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE STUDENTS CPR CLASS 48.00
Vendor Total: 46,578.00
Whiting Community School OPEN ENROLLMENT 3,613.50
Whiting Community School OPEN ENROLLMENT 174.54
Vendor Total: 3,788.04
Fund Total: 100,391.71
Checking Account Total: 100,391.71
SALES TAX FUND
MID-BELL MUSIC MARCHING BASS DRUM & CASE 927.51
MID-BELL MUSIC DRUM CASES/CYMBAL WITH CASE 793.19
MID-BELL MUSIC Yamaha Field Corp 18” Bass 969.44
Vendor Total: 2,690.14
Fund Total: 2,690.14
Checking Account Total 2,690.14
ACTIVITY FUND
CHESTERMAN CO. CONCESS SUPPLIES 406.14
CHESTERMAN CO. CONCESS SUPPLIES 602.98
CHESTERMAN CO. CONCESS SUPPLIES 843.70
Vendor Total: 1,852.82
Iowa High School Speech Assn District Large Group Varsity Speech Fees 204.00
Iowa High School Speech Assn District Large Group JV Speech Fees 108.00
Iowa High School Speech Assn State Large Group Varsity fees 143.00
Iowa High School Speech Assn State Large Group JV Speech 86.00
Vendor Total: 541.00
OA-BCIG High School WR ENTRY FEE 125.00
ROCHA, ANGEL REIMBURSE CHEER SR. PARENT NIGHT 15.44
SIOUXLAND CHRISTIAN SCHOOL ARCHERY ENTRY FEE 42.00
SIOUXLAND CHRISTIAN SCHOOL ARCHERY ENTRY FEE 42.00
Vendor Total: 84.00
SUNNYBROOK SR. PARENT NIGHT 22.00
SUNNYBROOK SR. PARENT NIGHT 13.75
SUNNYBROOK SR. PARENT NIGHT 13.75
Vendor Total: 49.50
TEGROOTENHUIS, BRAD BB OFFICIAL 120.00
Tripoli CSD JV ENTRY FEE 10.00
Valley Athletics WC Baseball hats 1,414.80
West Sioux High School VB ENTRY FEE 75.00
Western Valley Conference B WVC GATES 790.00
Western Valley Conference G WVC GATES 535.00
Vendor Total: 1,325.00
Fund Total: 5,612.56
Checking Account Total 5,612.56
NUTRITION FUND
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 398.93
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 194.16
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 388.06
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 172.41
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 388.06
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD (3.61)
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 291.24
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 107.69
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 183.29
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 388.06
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 172.62
EAST SIDE JERSEY DAIRY FOOD 281.47
Vendor Total: 2,962.38
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. FOOD 2,002.38
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. GENERAL SUPPLIES 40.06
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. FOOD 2,099.49
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. CREDIT FOOD (32.90)
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. FOOD 1,502.04
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. FOOD 3,049.85
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. FOOD 1,915.84
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. GENERAL SUPPLIES 640.45
Vendor Total: 11,217.21
PAN-O-GOLD BAKING CO. FOOD 63.68
PAN-O-GOLD BAKING CO. FOOD 53.46
PAN-O-GOLD BAKING CO. FOOD 106.28
PAN-O-GOLD BAKING CO. FOOD 89.56
PAN-O-GOLD BAKING CO. FOOD 56.56
Vendor Total: 369.54
Fund Total: 14,549.13
Checking Account Total: 14,549.13
JANUARY 2023 PREPAID CHECKS
Checking Account ID: 1
Check Type: Automatic Payment
SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS, LLC 8,284.85
Void Total: 0.00
Total without Voids: 8,284.85
Checking Account ID: 1
Check Type: Check
MID AMERICAN ENERGY 34.31
GALLAGHER BENEFIT
SERVICES 1,200.00
Safeguard Business Systems, Inc. 126.82
VERIZON WIRELESS 342.55
ACT 303.00
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE 7,164.30
INDUSTRY SIMULATION EDUCATION 1,140.00
LINDEN CHIROPRACTIC CLINIC 170.00
Iowa High School Speech Assn 170.00
Void Total: 0.00
Total without Voids: 10,650.98
Checking Account Total: 1
Void Total: 0.00 Total without Voids: 18,935.83
Checking Account ID: 2
Check Type: Check
ACCESS SYSTEMS 1,182.90
Void Total: 0.00
Total without Voids: 1,182.90
Checking Account ID: 5
Check Type: Check
Insight Investment Holdings LLC 17,850.00
MID-BELL MUSIC 3,289.50
Void Total: 0.00
Total without Voids: 21,139.50
Checking Account ID: 6
Check Type: Direct Deposit
Dale Barringer 90.00
MARCEL BLACKBIRD 90.00
KEVIN EEKHOFF 120.00
CARSON JENNESS 60.00
LLOYD JENNESS 90.00
JEFF LUCAS 120.00
KEN MAXFIELD 120.00
MILT MCPIKE 120.00
TAYLOR POLLOW 90.00
ERIC RICKE 80.00
DAN RYAN 150.00
James Salker 150.00
SHAWN WEHDE 120.00
MASON BURGER 90.00
CARSON JENNESS 90.00
LLOYD JENNESS 90.00
GREGORY KIRWAN 120.00
TAYLOR POLLOW 90.00
DYLAN RILEY 120.00
Chandler Todd 90.00
George Davidson 120.00
Dave Drew 120.00
STEVEN EDDIE 150.00
JOEL GOTTLIEB 120.00
ERWIN KEIZER 150.00
TAYLOR POLLOW 90.00
BRETT SANOW 150.00
DALE TOKHEIM 85.00
ALLEN VAN BEEK 85.00
Void Total: 0.00
Total without Voids: 3,160.00
Grand Total:
Void Total: 0.00 Total without Voids: 44,418.23
BMO PAYMENT — JANUARY 2023
Batch Description: JANUARY 2023 BMO ACTIVITY
Vendor ID: COMFORT INN
Amount: 577.04
Description: WR ROOMS INDEPENDENCE
Vendor ID: DOLLAR GENERAL
Amount: 11.45
Description: CONCESS SUPPLIES
Vendor ID: LEWIS FAMILY DRUG
Amount: 38.97
Description: WR MEDKIT
Vendor ID: MEDCO Supply Company
Amount: 512.52
Description: MEDKIT SUPPLIES
Vendor ID: On-Deck Sports
Amount: 299.95
Description: BASEBALL EQUIPMENT
Vendor ID: VERTIMAX
Amount: 299.28
Description: BASEBALL EQUIP
Batch 1099 Total: 0.00
Batch Total: 1,739.21
Batch Description: JANUARY 2023 BMO LUNCH
Vendor ID: HOMETOWN PANTRY
Amount: 74.98
Description: FOOD
FOOD 24.81 FOOD 28.89 FOOD 21.28
Batch 1099 Total: 0.00
Batch Total: 74.98
Batch Description: JAN23 BMO GEN FUND
Vendor ID: 4 WAY STOP SHOP
Amount: 190.81
Description: GAS
GASOLINE 67.24 GASOLINE 33.28 GASOLINE 47.78 GASOLINE 42.51
Vendor ID: 4 WAY STOP SHOP
Amount: 40.00
Description: GAS
Vendor ID: 4 WAY STOP SHOP
Amount: 41.91
Description: GAS
Vendor ID: AMAZON
Amount: 1,745.53
Description: ELEMENTARY/PK SUPPLIES/PERKINS
INSTRUCTIONAL SUPPLIES.100.49
INSTRUCTIONAL IMPROVE 12.79
PERKINS MT 1,632.25
Vendor ID: AMAZON
Amount: 39.28
Description: DRY ERASE BOARD AND MARKERS
Vendor ID: AMAZON
Amount: 1,176.10
Description: LIBRARY BOOKS
Vendor ID: AMAZON
Amount: 403.14
Description: INK, FILTER, MOUSE, POWER SUPPLIES
HP INK 87.19
PRIVACY FILTER 63.55
5 WIRELESS MOUSE 52.60
20 POWER SUPPLIES 199.80
Vendor ID: BEST WESTERN
Amount: 262.06
Description: HOTEL FOR CONFERENCE
Vendor ID: Bomgaars
Amount: 2,459.37
Description: ICE MELT, HITCH RECEIVER, SNOW BOX IMPACT
Vendor ID: BOOM CARDS
Amount: 25.00
Description: ELEMENTARY IPAD APP
Vendor ID: CASEY’S GENERAL STORES, INC.
Amount: 29.25
Description: GAS
Vendor ID: CASEY’S GENERAL STORES, INC.
Amount: 124.22
Description: GAS
Vendor ID: CASEY’S GENERAL STORES, INC.
Amount: 77.43
Description: GAS
Vendor ID: COMFORT INN
Amount: 322.12
Description: COACH ROOMS
COACH ROOMS 161.06 COACH ROOMS 161.06
Vendor ID: DOLLAR GENERAL
Amount: 23.55
Description: FACS FOOD LABS & NHS RECEPTION
NHS RECEPTION 8.00
FACS FOOD LABS 15.55
Vendor ID: FAREWAY STORES INC
Amount: 60.30
Description: FACS FOOD LABS
Vendor ID: FLEET FARM
Amount: 39.96
Description: ICE SHOES
Vendor ID: FLEET FARM
Amount: 210.36
Description: PRES INST. SUPPLIES
Vendor ID: HILLYARD INC.
Amount: 1,547.94
Description: FLOOR SCRUB, TOILET PAPER, HANDSOAP
Vendor ID: Insight Investment Holdings LLC
Amount: 849.00
Description: CAD PC
Vendor ID: MACKIN ED RESOURCES
Amount: 159.84
Description: LIBRARY BOOKS
Vendor ID: MEALS STAFF TRAVEL
Amount: 15.67
Description: MEALS AT CONFERENCE
Vendor ID: MENARDS
Amount: 815.64
Description: MAINT. SUPPLIES
Vendor ID: MILL, THE
Amount: 68.76
Description: GAS
Vendor ID: NEWS 2 YOU
Amount: 239.99
Description: SPEC ED CURRICULUM
Vendor ID: PEPPER & SON, J.W.
Amount: 126.34
Description: HONOR CHOIR MUSIC
Vendor ID: PRESTO-X-COMPANY
Amount: 74.58
Description: PEST CONTROL
Vendor ID: QUILL CORPORATION
Amount: 97.14
Description: SUPPLIES Invoice Date:
Vendor ID: SAM’S CLUB
Amount: 92.36
Description: BOARD GAME COMPETITION
Vendor ID: SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA
Amount: 584.00
Description: MEMBERSHIP
Vendor ID: SCHOOL SPECIALTY SUPPLY, LLC
Amount: 100.00
Description: GRADEBOOKS
Vendor ID: TEACHERS PAY TEACHERS
Amount: 4.02
Description: INST. SUPPLIES- TAG
Vendor ID: WALMART
Amount: 136.75
Description: EXT DAY PROGRAM SNACKS
Vendor ID: WALMART
Amount: 269.35
Description: FACS FOOD LABS & NHS RECEPTION
FACS FOOD LABS 92.22
NHS RECEPTION 177.13
Vendor ID: WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN
Amount: 665.45
Description: PHONE/INTERNET
Batch 1099 Total: 866.37
Batch Total: 13,117.22
Report 1099 Total: 866.37
Report Total: 14,931.41
Published in The Record
Thursday, March 2 2023