Maple Valley/Anthon-Oto Earnings Report
Maple Valley/Anthon-Oto
Combined Earnings Report
Without Benefits
ADLER, DEANNA 31,485.95
ALESCH, JAMIE 58,926.76
ARMSTEAD, ANDREW 105,075.00
BABL, MARCELA 51,285.16
BALDWIN, JODY 54,697.49
BARNES, CAROLINE 24,407.10
BEESON, GARY 26,051.93
BEESON, RHONDA 13,454.10
BELSON, CINDY 66,828.89
BENSON, JOSHUA 28,252.36
BERG, KODY 50,195.00
BERG, TAYLOR 4,608.90
BERKENPAS, HEATHER 877.50
BLAKE, CHRISTA 63,917.56
BLAKE, SHARI 75.00
BOEKELMAN, TANA 47,851.02
BOGGS, MICHELLE 33,884.97
BOLLIG, JULIE 26,064.38
BOLLIG, KIRK 24,383.65
BORJA, IZABEL 12,423.51
BOTTJEN, SANDY 735.89
BOYLE, KELLI 1,147.50
BRATTON, LEXANDRA 56,101.98
BRITTON, LAURIE 6,121.92
BRODERSEN, BETSY 16,476.40
BRODERSEN, MONTANA.. 3,357.02
BROMANDER, ALEXIS 229.39
BROWN, CASEY 57,906.39
BROWN, NICOLE 5,792.50
BRUHN, JESSICA 2,025.90
BRUNING, LISA 8,505.00
BUCK, HARRY 40,580.98
BURGER, JACOB 681.00
CASTLE, TARA 3,473.63
CHRISTENSEN, CALEB 8,967.83
CHRISTENSEN, JESSICA.. 8,531.83
CLARK, KRISTI 54,522.84
CLOUD, JENNA 2,162.00
COLLINS, WILLIAM 62,570.01
COOPER, DANIEL 25,228.80
CROGHAN, BRENDA 54,355.43
CRUZ, JUSTICE 15,108.68
DAVIS, CHRISTINE 6,210.00
DAVIS, SANDRA 31,450.36
DAVIS-VERMEYS, MELISSA 55,155.35
DIRKSEN, KATHERINE 50,998.16
DIXON, LINDA 24.38
DORALE, STEPHANIE 4,635.00
DOSE, COREY 61,553.58
DOSE, DOLORES 31,931.78
DOUGHERTY, DANIEL 6,180.83
DOUGHERTY, DEREK 70,059.50
DOUGHERTY, SAMANTHA 47,352.03
DREY-PAULSEN, KRISTI 51,703.65
ECKERT, BRITTANY 49,833.50
ELLIS, JANE 607.50
ELSE, CRISTA 60,145.07
ELSE, JAMES 1,661.34
FLAMMANG, LARRY 819.17
FUNDERMANN, PAUL 4,958.50
FUNDERMANN, SCOTT 1,411.98
GAIN, TIFFANY 4,387.50
GILL, GAIGE 69,649.13
GOEBEL, MASON 607.50
GOETTSCH, JULIANA 61,008.55
GOLDEN, JESSICA 4,511.28
GOSLAR, JENNIFER 15,408.70
GOTTO, STEPHIE 9,193.06
GRAN, LACI 51,452.63
GRAY, ZENA 877.50
GREEN, KAYLA 20,119.22
GROTH, MARK 4,232.30
GROTH, RUTH 1,281.00
GUSTIN, WHITNEY 472.50
HAHN, NANCY 25,143.13
HALLOWELL, SAMANTHA 59,086.69
HAMANN, JANA 4,590.00
HAMMAN, AMY 43,702.82
HANDKE, KIMBERLY 62,411.96
HANKE, JESLEY 867.60
HANSEN, BARBARA 10,260.00
HANSEN, BARBARA 1,147.50
HANSON, MARY JO 76,959.79
HANSON, SAM 3,243.90
HATLER, BARBARA 3,243.90
HENDERSON, ALEXANDRIA 15,383.25
HENDERSON, HEIDI 15,594.44
HERMSEN, BRITTANY 54,133.34
HOELSCHER, KAITLYN 16,411.15
HOGSTAD, KRISTA 7,301.51
HOLST, LAURA 58,072.22
HOMOLKA, CALVIN 2,207.89
HOOKHAM, JONATHAN 21,939.85
HOPKINS, FRANKIE 15,504.39
HORACEK, JEREMIAH 38,913.78
HUESCHEN, JULIE 54,989.71
INGRAM, JANE 26,550.31
INGRAM, KAY 15,544.63
JAGER, GRANT 6,251.25
JAGER, PATRICIA 15,907.17
JANSEN, TAYLOR 52,595.47
JEPSEN, BONITA 14,172.98
JOHNSTON, JULIE 20,572.67
KAFTON, KARLY 44,859.74
KAFTON, NOLAN 2,026.00
KAHL, JUSTIN 58,755.73
KAHL, KORI 54,764.17
KELSEY, PARKER 2,170.11
KENNEDY, SKYLAR 13,923.69
KERNS, JENNIFER 29,720.70
KINSEY, JENNIFER 91,000.00
KIRCHGATTER, MONA 60,581.46
KIRCHGATTER, SCOTT 16,898.93
KLINGENSMITH, SHONA 92,347.00
KNUDSEN, MELISSA 12,966.62
KOENINGS, JOSHUA 5,012.10
KOITHAN, CAROL 11,587.78
KOVARNA, DAVID 82,431.75
KOVARNA, LINDA 25,841.88
KRIER, TIFFANY 50,421.68
KUENY, KAREN 16,004.37
KUNZE, TIMOTHY 47,747.53
LALLY, ROSELLA 540.00
LANSINK, BRENNA 17,689.22
LANSINK, SHEILA 16,321.02
LARSON, LYNETTE 62,086.48
LEFEBVRE, MICHAELA 46,408.87
LLOYD, DARLA 58,899.99
LOWE, JORDYN 2,910.99
MACCLURE, RONDA 58,899.99
MAIER, JOCELYNN 420.02
MALLORY, BETHANY 80,013.13
MASON, SAMANTHA 9,923.51
MASTERS, DENISE 13,200.00
MASTERS, RACHEL 2,400.00
MAYNARD, AMANDA 11,592.50
MAYNARD, ROCHELLE 96,640.00
MCGRAIN, ERIKA 19,265.28
MCGRAIN, KARLA 12,099.84
MELBY, CHLOE 9,176.57
MENTE, VICKIE 10,814.66
MILLER, CONI 5,463.14
MILLER, DENNIS 84,080.18
MITCHELL, DINA 36,885.96
MORGAN, KERA 25,110.58
MULLIN, KATELYN 1,081.00
NEUBAUM, BRENDA 40,516.55
OBERG, STEVEN 442.29
OBERREUTER, ANGELA 65,008.49
O’CONNELL, JOHN 23,906.47
OETKEN, EMILY 9,321.47
OHLMEIER, MINDI 17,888.23
PARR, AMOS 7,987.80
PAULSEN, BLAKE 3,243.90
PAULSEN, ROBERT 7,172.39
PAULSEN, ZACK 4,125.96
PETERSEN, ANNJEAN 8,683.38
PETERSEN, MOLLY 10,099.20
PETERSEN, STEPHANIE. 59,808.58
PETERSEN, TIFFANI 14,592.20
PHILLIPS, HOLLY 71,741.24
PORTER, CHARLES 52,059.00
PORTER, SAMANTHA 46,064.76
PUTZIER, RILEY JO 589.24
REDENIUS, CHELSEA 11,972.22
REDENIUS, TARA 3,747.10
REIMERT, JOANNE 8,453.45
RENNER, TAYLOR 49,151.98
ROSAUER, CARRIE 6,291.48
RUCHTI, AIDEN 1,064.62
SADLER, HANNAH 12,682.35
SADLER, JILL 658.00
SASS, ANGELA 57,051.40
SCHAFFER, STEVEN 58,860.13
SCHEER, CONSTANCE 18,675.29
SCHOENHERR, A’DALLE.13,113.47
SCHOLL, JORDAN 73,163.86
SCHOLL, KATHY 70,938.76
SCHRAM, PAULA 60,856.36
SCHROEDER, RUTHANN 11,710.00
SCHWARTZKOPF, BRYAN 2,362.50
SCHWARTZKOPF, COLLEEN 945.00
SEIEROE, DAVID 602.50
SHARP, MAUREEN 515.30
SIMONSON-FONLEY, JACKIE 1,049.66
SMELTZER, BRIAN 63,125.32
SMITH, MAKENZIE 135.00
SOHM-BRANT, VELMA 202.50
STOLL, JOHN 28,323.78
STOLL, LANA 40,531.66
SWANSON, JILL 87,965.11
TERRY, JENNA 7,531.55
THELANDER, JEFF 147,990.00
THIES, LISA 19,635.68
TIREVOLD, ANDREW 6,487.80
TIREVOLD, LEA 3,169.50
UHL, AMBER 61,291.04
UMBACH, JENIFER 2,596.31
UMBACH, LINCOLN 12,219.82
VAN CLEAVE, JAMIE 56,733.00
VAN VLIET, TAYLOR 47,769.35
VANDERPLAS, NICOLE 14,354.06
VERMEYS, MADISON 16,026.95
VOEGE, ALYSSA 48,773.14
WALSH, JOSEPH 35,138.82
WEBER, COURTNEY 12,881.75
WEBER, LEXI 2,653.30
WELTE, BRAD 1,913.37
WELTE, MIA 13,873.83
WHITEING, MARIE 43,347.79
WIMMER, JON 64,426.44
WIMMER, NICOLE 50,695.34
WOLFE, BRENDA 28,291.33
WOOSTER, PAIGE 377.85
WRIGHT, BRADY 2,026.00
YOCKEY, SHERRIE 21,122.44
Employees: 216
Grand Total: 5,931,635.58
Published in The Record
Thursday, July 13, 2023