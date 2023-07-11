River Valley Earnings Report
River Valley Community School
Combined Earnings Report
Without Benefits
ADAMS, BRANDI 13,732.18
AHRENDSEN, DAWN 61,079.20
ALITZ, ANGELA 16,752.23
ANDERSON, WYATT 18,761.15
ASHLEY, ANTERES 1,385.47
BAKKER, MOLLY 16,021.10
BALDWIN, LORI 1,391.90
BARBER, MELISSA 3,070.28
BARNES, DANIEL 7,592.26
BAUER, NATHANIEL 967.46
BEZONI, JAMES 6,280.00
BISENIUS, ADAM 7,166.63
BLOSMO, ANGELA 52,461.00
BLOSMO, JASON 71,950.00
BOLLES, MEGAN 22,989.23
BORMANN, LYNNE 8,100.00
BRANDHORST, PATTY 19,018.12
BREYFOGLE, LISA 43,898.15
BROWN, RYAN L 73,292.66
BRUS, CASSANDRA 24,899.89
BRUS, JOEL 61,790.83
CARSTENS, TONYA 63,570.20
CHALSTROM, JOHN 2,160.00
CHAPMAN, TANYA 18,227.73
COBB, COLE 288.84
COLE, MARLON 384.02
COLLINS, LINDSAY 1,331.04
CRONIN, MORGAN 45,621.10
DAUSEL, KORY 2,750.00
DEEDS, FRANKIE 13,670.85
DEMAREST, TERRI 135.00
DIXON, HEATHER 17,913.67
DUFFY, COURTNEY 46,251.10
EATON, ROBBIE 27,381.07
EDWARDS, TANNER 75.81
ELLIS, JANE 2,025.00
EVANS, TISH 58,000.00
EWING, KEEVAN 14,321.20
FICK, KATHY 746.45
FICK, KRISTINA 5,487.51
FLYNN, ERIC 8,801.05
FOERSTER, EMMA 2,763.84
FORRER, BRITTNI 53,001.90
GEARY, CHAUNTELL 55,830.37
GEORGOPOULOS, JONI..21,604.94
GOETTSCH, SHANNON.. 15,998.71
GOETTSCH, TREY 694.00
GRAY, LESLIE 35,305.04
GRAY, WILLIAM 500.00
HANSON, DANA 10,500.00
HEIDESCH, EMILY 40,620.05
HENSHAW, MOLLY 50,373.60
HILL, KAYLA 22,332.58
HO, SARA 7,981.00
HONSBRUCH, DARRELL..10,949.46
HULLINGER, ROBERT 4,684.00
HULLINGER, ZANE 14,763.56
JENSEN, CONSTANCE 2,812.50
JOHNSON, COLTON 3,883.90
JOHNSON, JILL 38,444.50
JOHNSON, JOHNNIE 46,464.32
JOHNSON, LINDA 21,799.70
JOHNSON, TODD 1,564.25
JUNGERS, HALEY 46,373.60
KISTENMACHER, JONAH.. 6,463.30
KLEESPIES, GINGER 19,830.50
KLINE, MICHELLE 6,144.78
KNAACK, CHARLES 44,348.38
KNAACK, KAYLEE 356.28
KNAACK, KIMBERLY 64,159.80
KNAACK, SUSAN 7,305.01
KOSKOVICH, KOURTNEY 54,307.28
LARSEN, MEGHAN 40,736.55
LAW, DAVID 675.00
LUDVIGSON, SHERRI 25,908.38
LUKACSKO, KAILI 12,956.55
MALLISON, TANYA 52,875.28
MAMMEN, KAREN 185.96
MASKE, JOYANN 46,676.10
MATHERS, LINDA 5,760.00
MATHERS, MARLO 24,250.29
MATHERS-HANSEN, AUSTIN 1,178.89
MEISTER, CARLY 36,116.60
MENTZER, LINDA 14,434.95
MEYERS, LORA 59,162.34
MITCHELL, LISA 61,697.37
MODRELL, MICHAEL 30,111.80
MOZER, SHANTEL 9,332.26
NELSON, EMALEIGH 13,459.40
NICOLLS, SKYE 49,375.61
NISSEN, JACQUELINE 46,376.20
NORRIS, DEAN 9,116.90
OLSON, CANDICE 1,309.95
PALMER, APRIL 49,188.07
PARROTT, DONALD 16,805.25
PARROTT, NANCY 15,167.50
PERSINGER, MICHAEL 63,061.97
PETTY, TRESSA 21,971.42
PHILLIPS, NOAH 81,401.99
PORTER, TAMMY 252.00
PRY, TAUNIA 30,736.61
PUTENSEN, RACHEL 2,160.00
RASSEL, PAIGE 24,075.58
RAU, JENNIFER 50,758.61
REGENNITTER, DEANNA 18,503.27
REINKING, ANGIE 50,288.61
REINKING, LINDY 11,660.72
REINKING, SUSAN 22,924.76
ROGGATZ, JASON 21,546.84
SADLER, RONNY 742.50
SCHUBERT, TREIGHTON 337.50
SIMMONS, CORLISS 1,704.87
SITZMANN, HAILLIE 1,174.25
SPAHN, ADDIE 48,358.92
SPROCK, PATRICIA 20,292.21
STEFFENS, VICKI 2,467.87
STEKL, COURTNEY 6,909.31
STINES, KAYLA 21,407.06
STINES, KIMBERLY 16,289.45
TENTINGER, AMANDA 48,980.53
THOMAS, COLE 74.77
TOBEN, CORAL 17,752.12
TODD, GABBY 46,606.10
TODD, GRETA 1,577.50
TODD, JENNIFER 17,078.16
TODD, MEGAN 67,242.47
TODD, NICHOLE 7,934.59
TODD, STEVE 1,394.00
TOWNE, MICHELLE 25,534.13
TOWNE, TERRY 22,306.30
TRAPP, SHANNON 270.00
TYLER, MARY 1,303.50
UTESCH, NATHAN 5,576.48
UTESCH, OLIVIA 34,962.36
VANHOUTEN, SARA 16,453.59
VERONESI, SCOTT 4,160.52
VERZANI, AMANDA 67,827.11
VOLKERT, TRUDIE 3,532.69
WALSER, JAMES 2,025.00
WASSENAAR, RACHEL 59,563.79
WATTS, BRITTANI 46,782.85
WATTS-LAHRS, AMY 4,200.00
WILMESHERR, AMANDA 6,463.30
WILSON, JESSICA 1,859.00
WITT, MARGARET 7,117.58
WITTEN, ARTHUR 405.00
WRIGHT, JUSTIN 18,867.92
ZUPP, JANE 11,247.26
Employees: 148
Grand Total: 3,264,884.67
Published in The Record
Thursday, July 13, 2023