Lawton-Bronson Earnings Report FY2023
Lawton-Bronson Community School
EARNINGS REPORT FY2023
AMEEN, CHEYENNE 1,231.24
AMICK, DAVID 6,678.53
AMICK, LAURIE 60,482.60
ANDERSEN, BAYLIE 43,480.80
ANDERSEN, JANE 38,862.52
ANDERSON, BRANDY 18,709.30
ANDERSON, JAYSE 1,585.10
ANDERSON, RYAN 0.00
ANTHONY, STEVEN 63,625.58
BARRETT, RACHAEL 3,146.97
BATES, CAROLE 69,887.50
BENSON, ADAM 4,195.96
BENSON, ERIN 78,950.14
BENSON, LAURA 52,124.20
BINDER, ALEXIS 2,764.91
BINDER, TRAVIS 6,599.06
BLEVINS, MARIE 43,260.00
BOETGER, BRYLEE 50,189.70
BORER, MICAELA 60,480.06
BRADLEY, KATIE 35,287.62
BREMER, CONNIE 37,620.39
BROCKHAUS, ELIZABETH 535.89
BROUWER, KIMBERLY 10,860.00
BROUWER, SANDRA 12,631.28
BROWN, CARLY 60,741.65
BUHMAN, TONIA 63,746.70
BURNSIDE, JAKE 1,680.00
BUSCH, AUSTIN 48,435.09
BUSCH, KAMI 65,275.69
CAMPBELL, LAURIE 19,837.37
CARLSON, JASON 69,121.70
CASEY, SUSAN 21,249.90
CASSENS, PAMELA 3,352.54
CAVE HUBBELL, STEFFANIE 46,217.20
CHILDS, ABEGALE 360.00
COLLINS, LAURA 67,228.03
COSGROVE, DENNIS 600.00
CROSS, JESSICA 1,573.08
CUMMINS, JESSICA 16,791.67
DEANDA, DENA 23,154.14
DEJAGER, ASHLYN 1,083.40
DENNEY, RYAN 4,147.36
DENNEY, SIMON 4,662.19
DOENHOEFER, ROBERT.. 2,300.00
DOSCHER, STEPHANIE..66,793.40
DOSE, BRADLEY 6,987.84
DOWNING, BRANDON 2,300.10
DUKES, SARA 20,011.38
DVORAK, SHAYLA 2,441.65
DYKHUIZEN, BRITTANY 942.50
ERICKSON, DALE 12,411.54
FETTERMAN, LINDA 2,627.55
FIRSCHING, JEFFREY 69,734.74
FISHER, SHARON 32,723.52
FRANKS, JESSICA 16,547.23
GANT, TAYLOR 18,515.75
GARNAND, JASON 3,846.30
GEORGE, JAN 2,690.10
GEORGE, PEYTON 2,220.00
GLAWE, DALTON 1,748.32
GRAU, DANIEL 63,614.21
GRAU, ROSE 62,315.90
GRELL, JAMIE 20,226.88
GRIEME, KALLIE 43,480.80
HAGEMAN, DAVID 3,336.48
HANSON, THERESA 209.52
HAVEMAN, ERIN 17,395.68
HEALY, TONIA 43,100.00
HECKERT, HANNAH 120.00
HEGER, LINDA 2,710.00
HINDS, CRAIG 71,237.93
HIRSCHMAN, NICOLE 41,561.76
HOLTZ, BREANN 1,048.99
HOLTZ, BRENDA 6,009.08
HOWARD, SONYA 14,988.58
JESSEN, BRANDI 98,794.10
JESSEN, CAYLA 1,232.05
KLAUMANN, EMILY 54,264.19
KOCK, ALYSSA 6,942.80
KOEHLER, RANDI 63,394.54
KOUNKEL, LORI 30,182.22
LANG, LEILA 19,030.94
LARSON, CARA 26,098.13
LAW, DAVID 1,870.00
LEFLER, AMY 58,889.30
LEFLER, AUSTIN 56,464.49
LLOYD, JAMEY 70,773.99
LOFLAND, KAITLIN 53,881.40
LUDWIG, KATHRYN 728.78
LUNDT, KAYLA 79,281.18
MCNEAR, DOMANIC 2,878.56
MENDENHALL, DANIELLE..2,250.00
MENDENHALL, KIMBERLY..6,450.00
MESZ, BRYAN 2,576.14
MESZ, CHRISTA 2,447.65
MEYER, MICHAEL 70,173.53
MILLER, MERCEDEES 70,000.00
MILLER, PEGGY 58,578.52
MITCHELL, BRENDA 65,943.47
MITCHELL, HAYLEY 7,374.05
MITCHELL, MIKAYLA 43,260.00
MOORE, DEISERE 20,753.62
MOSEMAN, CHAD 76,319.30
MRLA, DAVID 69,238.68
MYERS, AVERY 1,323.30
MYERS, JILL 70,905.90
NEAL, ASHLEY 5,469.99
NEAL, DANA 79,131.23
NEAL, MADISON 4,614.71
NICOLAI, AUGUST 21,052.56
O’TOOL, JEFFREY 142.50
OEHLER, ELLY 120.00
OLESEN, JOCELYNN 2,032.90
OSTENDORF, ALISHA 44,350.80
PARVU, ANDREA 62,119.79
PEDERSEN, AMANDA 37,225.75
PEDERSEN, CADE 1,080.00
PEDERSEN, COLTON 3,166.90
PEDERSEN, JESSE 9,051.11
PEDERSON, DAYMOND..48,605.86
PEIRCE, ALLISON 50,178.40
PETERS, KRISTIN 67,138.40
PETERS, ROXANNE 52,024.20
PETERSON, KIMBERLY 289.28
PETERSON, ROGER 68,653.40
POESE, SAMANTHA 6,210.00
POTTEBAUM, JEREMIAH.. 4,195.96
PRIOR, CHARLES 91,463.11
RALSTON, DIANE 1,140.00
REINKE, SUELLYN 53,902.35
RENKEN, COLE 1,304.17
RICE, CARRIE 70,274.34
ROBERTS, BETH 67,154.30
RODER, PAULA 72,474.85
ROHMILLER, KENNETH 3,146.97
ROWE, DALTON 3,127.68
ROWE, JANA 30,755.62
RUBENDALL, TROY 1,653.75
RUDEN, ADEN 75.30
RUDEN, ISAIAH 2,312.95
RUEHLE, ASHLEY 1,020.00
RUHRER, KRISTIN 60,659.00
SADLER, JO ANN 240.00
SAPPINGFIELD, BLAKE 5,594.62
SCHLOTMAN, GERALD 473.70
SCHWEITZBERGER, MICHELLE 72,859.99
SCOTT, CAMERON 2,097.98
SEPPALA, SHAWN 56,331.19
SHEETS, ALLISON 3,947.64
SHEETS, JACOB 83,616.49
SHOOK, CHAD 154,772.66
SHOOK, EMMA 2,745.60
SHORMAN, BELINDA 28,389.23
SMITH, ADDISON 2,176.69
SMITH, BRIAN 3,110.52
SMITH, HANNAH 2,380.00
SMITH, SARAH 55,965.90
SOUTH, KAREN 74,960.34
SQUIER-BERTRAND, ANGELA 23,673.21
SULLIVAN, REBECCA 20,561.09
SUTTON, PATRICK 67,232.60
THOMA, MATTHEW 3,846.30
THOMPSON, KENDAL 2,097.98
THORESON, DUSTIN 1,573.49
UHL, RANDY 68,391.80
VAN MUYDEN, BRET 3,146.96
VERMILYEA, MILEY 2,189.30
VONDRAK, ADAM 43,264.33
WAGNER, JADIN 2,797.31
WAGONER, HARLEE 43,450.80
WATTS, CASEY 1,573.49
WATTS-LAHRS, AMY 12,865.07
WELTE, BRAD 25,437.28
WHITE, SARA 46,491.10
WIDMAN, ASHLEY 52,362.51
WILLIAMS, ANGELA 22,606.84
WINGERT, LINDA 20,613.27
WINGERT, NICOLE 30,642.91
YATES, LINDSEY 16,958.11
YOUNG, KATHERINE 6,710.11
ZANT, ASHLEY 19,852.54
ZELLMER, WENDY 3,288.50
Published in The Record
Thursday, September 14, 2023